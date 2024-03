Blade Runner 2049: Aus einem der besten Sci-Fi-Filme zieht der Regisseur eine harte Konsequenz

Blade Runner 2049 war kein kommerzieller Erfolg, doch Regisseur Denis Villeneuve will aus einem ganz anderen Grund nicht nochmal ein vergleichbares Projekt aufziehen. Bildquelle: Sony Pictures

Denis Villeneuve hat ein Händchen für Sci-Fi. Vor Dune hat der Regisseur Filme wie Arrival und natürlich Blade Runner 2049 in Szene gesetzt. Doch an einem Projekt wie der Fortsetzung von Ridley Scotts 42 Jahre altem Kult-Film will sich Villeneuve nie wieder versuchen.

Das liegt aber nicht daran, dass Blade Runner 2049 trotz hervorragender Kritiken in den Kinos floppte. Stattdessen bereitet der Film Villeneuve schlaflose Nächte , weil er sich damit an dem Werk eines anderen Regisseurs versuchte: Da er das Original über alles liebt, war die Arbeit an einer Fortsetzung immens schwierig für Villeneuve.

Sowas wie Blade Runner 2049 macht Denis Villeneuve niemals wieder

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärt der Filmemacher, warum genau er sich niemals wieder an einem vergleichbaren Projekt versuchen wird:

Blade Runner ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme - ein Meisterwerk. Ridley Scott ist einer meiner liebsten Regisseure und obwohl er von vornherein seinen Segen gegeben hat, war es für mich sehr wichtig, es persönlich von ihm zu hören und zu sehen, dass es für ihn okay ist, woran ich damals [mit Blade Runner 2049] gearbeitet habe, Es war für mich unmöglich, das nicht zu tun. Blade Runner 2049 ist mein Liebesbrief an den ersten Film und gleichzeitig eines der schwierigsten Projekte, das ich jemals umgesetzt habe. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder an dem Universum eines anderen [Filmemachers] arbeiten werde. Ich wache heute noch immer mitten in der Nacht auf und frage mich: Warum habe ich das getan? Ich hatte [für Blade Runner 2049] andere Projekte dieser Größenordnung abgelehnt und zu mir selbst gesagt: Es ist ein wahnsinniges Projekt und es wert, dafür vielleicht alles zu verlieren.

Blade Runner 2049 hat ein Budget von 150 Millionen US-Dollar verschlungen, konnte weltweit aber nur knapp 259 Millionen einspielen (via Box Office Mojo). Damit gilt der ausgezeichnete Sci-Fi-Film, der gleichermaßen von Kritikern wie Fans gefeiert wird, als Flop.

Der originale Blade Runner von 1982 war an den Kinokassen übrigens ebenfalls alles andere als erfolgreich. Trotzdem mauserte sich der Krimi-Thriller mit Harrison Ford als Rick Deckard zu einem absoluten Kultfilm, der das Sci-Fi-Genre für immer prägen und das Cyberpunk-Genre begründen sollte.

Jetzt - 42 Jahre nach dem ersten Film - wird Ridley Scotts Universum nochmal fortgesetzt. Allerdings nicht mit einem neuen Kinofilm, sondern stattdessen in Form einer TV-Serie für Amazon Prime Video: Der Dreh von Blade Runner 2099 startet im April dieses Jahres, ein Release-Termin ist derweil nicht bekannt.

Denis Villeneuve und Dune

Derweil mischt Denis Villeneuve die Kinolandschaft natürlich mit einem ganz anderen Sci-Fi-Franchise auf: Erst kürzlich startete Dune 2, der schon jetzt einen Rekord nach dem anderen bricht. Von Kritikern sowie Fans hagelt es ebenfalls Höchstwertungen (übrigens auch von Christopher Nolan) und wenig überraschend wartet damit sogar Dune 3 irgendwo am Horizont.

