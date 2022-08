Outcast 2: Der Nachfolger zum legendären Open-World-Vorreiter zeigt neues Gameplay

Über 20 Jahre sind vergangen und ein legendäres Open-World-Spiel bekommt endlich einen Nachfolger. Outcast 2 wird derzeit in Belgien bei dem selben Studio zusammengebaut, das sich bereits den zum Kult gewordenen Vorgänger auf die Fahne schreiben darf.

Doch nicht nur in unserer Welt sind 20 Jahre ins Land gegangen. Auch innerhalb der Story rund um den menschlichen Soldaten Cutter Slade liegen die Ereignisse des Vorgängers entsprechend lange zurück. Dass der nun deutlich ältere Slade aber nichts von seiner Athletik und Schlagfertigkeit eingebüßt hat, zeigt der erste richtig umfangreiche Gameplay-Trailer. Das Video wurde beim THQ Showcase 2022 präsentiert.

Ihr wollt einen Blick reinwerfen? Nur zu:

Was gab es da gerade zu sehen?

Der Planet

Was gab es da eigentlich gerade zu sehen? Eine ganze Menge! Denn der Trailer gab uns einen Vorgeschmack darauf, wie sich der Planet Adelpha dieses Mal präsentiert. So konnten wir direkt viele abwechslungsreiche Regionen erkennen, von denen Fans des Vorgängers sicherlich einige bekannt vorkommen werden.

Okaar: Wir sehen Cutter Slade durch dieses bewaldete Gebiet düsen.

Wir sehen Cutter Slade durch dieses bewaldete Gebiet düsen. Motazaar: Die schroffen Berge und Lavaflüsse sind in diesem Gebiet zu finden.

Die schroffen Berge und Lavaflüsse sind in diesem Gebiet zu finden. Talanzaar: Die Wüstengebiete von Adelpha beheimaten auch die Hauptstadt Okriana.

Die Wüstengebiete von Adelpha beheimaten auch die Hauptstadt Okriana. Ranzaar: Wenn ihr etwas weißes und verschneites sehen könnt, dann seid ihr gerade in diesem Gebiet.

Wenn ihr etwas weißes und verschneites sehen könnt, dann seid ihr gerade in diesem Gebiet. Okasankaar: An einem Punkt in Trailer fliegt Cutter Slade über einen grünlichen See, das muss in diesem Sumpfgebiet sein.

Schon im Vorgänger machte die Erkundung von Adelpha einen großen Teil des Reizes aus, auch wenn Outcast 2 kein technologischer Vorreiter wird wie noch vor 20 Jahren, als man so eine Weitsicht noch nicht kannte. Aber immerhin hat Slade diesmal ein neues Tool zur Verfügung: Er kann den Planeten mit seinem Jetpack überfliegen! Im Vorgänger war der Soldat komplett zu Fuß unterwegs.

Wenn ihr genau wissen wollt, wie der Vorgänger war, dann haben wir das perfekte Video für euch:

Die Kämpfe

Auch bei den Kämpfen hat sich einiges getan. Wir können in der Rolle von Slade jetzt unsere Waffen mit zahlreichen Modulen aufstocken und so ihre Funktionsweise verändern. Außerdem erhöht der Jetpack das Movement natürlich beträchtlich, da hiermit sogar kurz Ausweichbewegungen möglich sind. Zudem hat Cutter jetzt einen Energieschild parat, mit dem er Angriffe abwehren aber auch Gegner zurückstoßen kann.

Im Vergleich zu den eher eindimensionalen Feuergefechten des ersten Teils fährt Outcast 2 also ein beachtliches Arsenal an Möglichkeiten in verschiedenen Kampfsituationen auf.

Worum geht es in Outcast 2?

Erneut sehen sich die einheimischen Talaner einer großen Bedrohung gegenüber und der Außenseiter Cutter Slade muss abermals das gesamte Volk bewahren. Diesmal bekommt es der gealterte Held dabei mit einer ganzen Armee aus Robotern zu tun, die aus noch unbekannten Gründen Adelpha besetzen und seine Bewohner versklaven.

Allerdings soll die Story dieses Mal noch deutlich dynamischer ausfallen und sich besser an die Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler anpassen. Eventuell ist sogar Gewalt nicht immer die klügste Lösung - auch wenn die Kämpfe im Gameplay dafür fast schon zu unterhaltsam aussehen. Noch mehr Details zur Vision der Entwicklungsstudios erfahrt ihr in unserer großen Preview.

Was haltet ihr von dem neuen Gameplay-Trailer zu Outcast 2? Seid ihr Fans der Vorgängers und konnte euch das Gezeigte überzeugen, oder könnt ihr damit bislang noch gar nichts anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare!