Nach dem Release von Outriders am 01. April 2021 kämpfen die Entwickler People Can Fly mit massiven Server-Problemen. Betroffen ist auch die Crossplay-Funktionalität, welche aktuell deaktiviert wurde. Auch zwei Tage nach Release klagen viele Spieler über Verbindungsfehler- und abbrüche. Auf Twitter bitten die Entwickler um Geduld und arbeiten an einer langfristigen Lösung.

Die Outriders Server am Limit: Was ist passiert?

In Deutschland erschien der Loot-Shooter Outriders am 01. April 2021 um 18 Uhr. Spieler aus aller Welt sollten mit voller Crossplay-Unterstützung eine 30 - 40-stündige Kampagne auf dem Alien-Planeten Enoch erleben. Bereits 90 Minuten nach Release gab es erste Server-Probleme, welche bereits nach wenigen Minuten behoben wurden.

People Can Fly veröffentlichten darauf eine Statuspage, welche über Probleme mit den Online-Services berichtet. Unter status.outriders.net kann jeder den aktuellen Status der Server und Crossplay-Funktionen einsehen.

Verbindungsabbrüche sorgen weiterhin für Ärger: Am Release-Tag klagten viele Spieler zudem über Verbindungsabbrüche und Schwierigkeiten bei der Abgabe der »Bad Day«-Sidequest. Das Social Media Team von Outriders kommuniziert auf Twitter und Reddit vorbildlich und informiert über die aktuelle Lage.

In dem Tweet vom 01. April 2021 weist das Social Media Team auf die anhaltenden Verbindungsabbrüche hin und gibt Updates zu weiteren Problemen. In dem Tweet heißt es:

"Update zu den Serverproblemen: Wir untersuchen immer noch die Serverprobleme.

Aber auch der Rest unseres Teams ist nicht untätig... Wir haben einige Änderungen an der Steam-Version vorgenommen, die Mikroruckler für Spieler zu lindern."

Trotz aller Probleme ist Outriders Square Enix's größter Steam Release. In unserem Artikel erfahrt ihr, was die Gründe dafür sind:

Server-Probleme bestehen weiterhin

Die Ruhe vor dem Sturm: Am 02. April 2021 liefen die Server anfangs, bis um 19:30 deutscher Zeit erneut Probleme auftraten. Viele Spieler kamen über den Ladebildschirm nicht hinweg und konnten keine Verbindung zu den Outriders Servern herstellen. Die Server waren insgesamt über vier Stunden offline und das Social Media Team entschuldigte sich für die lange Ausfallzeit und versprach nicht nur die Symptome zu beheben, sondern auch der Ursache auf den Grund zu gehen:

Wurden die Probleme behoben? Zum Zeitpunkt der Erstellung der News am 03. April 2021 um 11:30 sind die Server-Probleme von offizieller Seite zum Großteil behoben. Bei internen Versuchen klappte die Verbindung, nach kurzer Zeit im Spiel erfolgte jedoch einen Disconnect. Getestet wurde dabei von uns die PC-Version auf Steam.

Auf Twitter gab das Team um 0 Uhr bekannt, dass alle Server weltweit, mit Ausnahme der US-Standorte, wieder online sind. Dies war notwendig, um die Anmeldeserver nicht zu überlasten. Die Entwickler verfolgten die Auslastung und schalteten die US-Server im Anschluss wieder frei.

Die Hoffnung bleibt, dass die Outriders Server sich im Laufe des 03. April wieder einpendeln und jeder in den Genuss des Loot-Shooters kommen kann. Es gibt jedoch auch schlechte Neuigkeiten für Spieler, die im Crossplay mit Freunden auf anderen Plattformen spielen möchten.

Outriders Crossplay vorerst deaktiviert

Im Crossplay wird es Spielern von Outriders ermöglicht mit Freunden, unabhängig von der Plattform, zusammenzuspielen. Die Funktion sorgte für Probleme und wurde daher vorerst deaktiviert. Wer am langen Osterwochenende auf dem PC zusammen mit Spielern auf Xbox oder PlayStation zusammen spielen wollte, wird dazu keine Möglichkeit haben.

Auf Reddit äußerten sich die Entwickler People Can Fly und Publisher Square Enix zu der Problematik: Das Team arbeitet mit höchster Priorität an einer Lösung. Um das Problem zu beheben, ist ein Patch notwendig, welcher auch auf den Konsolen eingespielt wird. Dadurch ist ein Patch am Wochenende nicht möglich.

Wie gut der Loot-Shooter sein kann, wenn die Server online sind, erfahrt ihr in unserem Anspielbericht zu Outriders nach den ersten zehn Spielstunden.

Wir halten euch zu den anhalten Problemen mit den Outriders-Servern auf dem laufenden.