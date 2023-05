Overwatch 2 streicht versprochenen Koop-Modus, Devs reagieren auf wütende Fans

Die neueste Ankündigung zu Overwatch 2 macht viele Fans unglücklich.

Als Overwatch 2 angekündigt wurde, stellten sich viele Fans eine Frage: Wieso wird das als neues Spiel veröffentlicht statt als großes Update? Auch bei der Veröffentlichung fühlte sich der Heldenshooter nicht wie eine vollwertige Fortsetzung an, was auch an den fehlenden Koop-Inhalten lag, die erst 2023 nachgeliefert werden sollten. Nun wird bekannt, dass sich die Pläne der Entwickler geändert haben.

Was ist passiert?

In einem Entwicklerstream zu Overwatch 2 verkündet man enttäuschende Neuigkeiten zu den PvE-Missionen: Der versprochene Heldenmodus, bei dem ihr allein oder im Koop gegen Computergegner antreten, eure Charaktere aufleveln und neue Fähigkeiten lernen solltet, wird vollständig gestrichen.

Als Grund geben die Entwickler an, dass sie nicht den erhofften Fortschritt erreichten und sich entscheiden mussten: Ohne ein Ende in Sicht weiter am Modus arbeiten, oder den Umfang der PvE-Inhalte verkleinern? Da klar geworden sei, dass man die 2019 vorgestellte Vision nicht erfüllen könne, entschied man sich für Letzteres.

Story-Missionen als Alternative

Mit Season 6 solen erstmals Story-Missionen für Overwatch 2 veröffentlicht werden.

Sogleich betont man im Stream und auf Twitter noch einmal, dass es trotzdem Koop-Inhalte für Overwatch 2 geben wird. Zusammen mit zukünftigen Seasons sollen storybasierte Events veröffentlicht werden, die jeweils eine Reihe von Koop-Missionen enthalten. Zusätzlich gibt es Singleplayer-Heldenmissionen:

Der Versuch, damit die Wogen zu glätten, ist jedoch erst einmal nicht von Erfolg gekrönt.

Enttäuschte Fans

In der Community schlägt die Ankündigung ein wie eine Bombe. Auf Reddit diskutieren tausende Fans über die neuen PvE-Pläne, die meisten von ihnen sind enttäuscht. Schließlich hatte man sich lang auf später vertrösten lassen.

User Difficult_Bit_1339 ist vor allem wütend über die Art dieser wichtigen Ankündigung:

Das ist so feige von Blizzard. Es ist die größte Neuigkeit aus dem gesamten Stream, und sie wussten, dass es so ist. Trotzdem haben sie eine Stunde nach dem Beginn des Streams gewartet, um beiläufig zu erwähnen, dass eines der meisterwarteten, größten Updates für Overwatch gestrichen wird. Nichts über diese große Ankündigung kann man auf ihrer Website oder im Launcher lesen. Du musst davon zufällig in einem News-Artikel hören, weil sie es nicht direkt ansprechen wollen.

Einer der beliebtesten Kommentare wirft den Entwicklern vor, dass sie vorgegeben hätten, Overwatch 2 auch wegen der PvE-Inhalte zur vollwertigen Fortsetzungen zu machen. Diese seien aber nun größtenteils gestrichen. Für viele Fans ist das der Beweis, dass es am Ende nur darum gegangen sei, das Lootbox-System loszuwerden und stattdessen einen Free2Play-Titel mit Battle Pass einzuführen.

Was haltet ihr davon, dass einige versprochene Koop-Inhalte für Overwatch 2 nun nicht mehr kommen sollen? Seid ihr ebenfalls enttäuscht, oder spielt ihr ohnehin nur im Multiplayer? Was erhoffet ihr euch von der Zukunft des Helden-Shooters und den in der Roadmap angekündigten Features? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!