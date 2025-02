»Ära der Innovation« - Riesiges Update krempelt Overwatch 2 komplett um, inklusive Comeback der Lootboxen

Die neue Heldin Freja soll laut Blizzard zu den am schwierigsten zu meisternden Charakteren in Overwatch 2 gehören.

Overwatch 2 dümpelte in den vergangenen Monaten in der Bedeutungslosigkeit, und die Community war sich weitgehend einig: Overwatch 1 ist das bessere Spiel.

Viele vermissten das klassische 6v6, das Balancing fühlte sich nie so richtig rund an, und der Ingame-Shop sorgte mit sportlichen Preisen für mehr Frust als Freude. Doch jetzt will Blizzard das Ruder herumreißen – mit einem gigantischen Update, das die größten Kritikpunkte adressieren und das Spielgefühl drastisch verändern soll.

6v6 kehrt zurück, ein brandneues Perks-System bringt mehr Tiefe, und mit Stadion steht der wohl ambitionierteste Spielmodus der Reihe in den Startlöchern.

Helden-Upgrades für mehr Spieltiefe

Mit Season 15, die am 18. Februar startet, führt Blizzard das Perks-System ein. Das stellt ein neues Feature dar, das euren Helden während eines Matches individuelle Upgrades verpasst. Dabei gibt es zwei Stufen:

Kleine Perks: Passive Boni oder reduzierte Cooldowns – zum Beispiel kann Torbjörns Schmiedehammer Rüstung für Verbündete wiederherstellen oder seine Überladung füllt das Magazin seiner Nietenkanone auf.

Passive Boni oder reduzierte Cooldowns – zum Beispiel kann Torbjörns Schmiedehammer Rüstung für Verbündete wiederherstellen oder seine Überladung füllt das Magazin seiner Nietenkanone auf. Große Perks: Verändern Fähigkeiten massiv – etwa die Möglichkeit, Torbjörns Geschütz an Wänden und Decken zu befestigen oder eine mächtige Stufe-3-Version zu nutzen.

Das System wird sowohl in Ranglisten- als auch in Schnellspielmodi aktiv sein.

Welche Perks ihr wählt, verändert eure Spielweise teilweise drastisch.

Neuer Modus Stadion

Stadion reiht sich neben Quickplay und Rangliste als dritter Hauptmodus von Overwatch 2 ein und startet offiziell in Season 16 (April 2025). Hier die wichtigsten Eckpunkte:

Der Shop im Stadion-Modus erinnert an MOBAs.

Rundenbasiert: Für einen Sieg muss euer Team vier Runden auf den kleinen Maps gewinnen. Es ist kein Team Deathmatch, sondern ihr müsst wie in den anderen Modi bestimmte Ziele erfüllen.

Für einen Sieg muss euer Team vier Runden auf den kleinen Maps gewinnen. Es ist kein Team Deathmatch, sondern ihr müsst wie in den anderen Modi bestimmte Ziele erfüllen. Shop-System: Ihr verdient Münzen während der Runden, um eure Helden mit einzigartigen Upgrades zu verstärken.

Ihr verdient Münzen während der Runden, um eure Helden mit einzigartigen Upgrades zu verstärken. Third-Person-Modus: Standardmäßig wird aus der Verfolgerperspektive gespielt – aber First-Person bleibt optional.

Neben Stadion gibt's noch einen weiteren wichtigen Modus: Das klassische 6v6 kehr als eigener Ranglistenmodus zurück – und das bereits in Season 15 am 18. Februar.

Neue Helden: Freja und Aqua

Zwei neue Charaktere verstärken bald das Helden-Line-up:

Freja (Season 16): Eine DPS-Heldin mit Explosiv-Armbrust und vielseitigen Mobilitätsfähigkeiten.

(Season 16): Eine DPS-Heldin mit Explosiv-Armbrust und vielseitigen Mobilitätsfähigkeiten. Aqua (Season 18) – ein noch mysteriöser Held mit wasserbasierten Fähigkeiten. Details folgen.

Freja sollt ihr bereits in Season 15 an einem kostenlosen Test-Wochenende ausprobieren können.

Alle angekündigten Neuerungen könnt ihr im folgenden Video in Aktion sehen:

34:07 Overwatch 2 wird umgekrempelt - alle wichtigen Änderungen im Video

Comeback der Lootboxen

Die wohl kontroverseste Neuerung ist die Rückkehr der Lootboxen – ein Feature, das Blizzard 2022 mit dem Wechsel auf Overwatch 2 entfernte. Kritik am teuren Ingame-Shop führte dazu, dass sich viele Fans die alte Mechanik zurückwünschten.

Nun kehren sie zurück, allerdings mit Anpassungen:

Es gibt normale und legendäre Lootboxen, letztere garantieren einen legendären Gegenstand.

Solltet ihr ein Item doppelt ziehen, gibt es stattdessen ein anderes gleichwertiges.

Blizzard gibt nun offizielle Drop-Raten an:

Lootboxen Legendäre Lootboxen Legendär – 5,10 % Legendär – 100 % Episch – 21,93 % Episch – 21,93 % Selten – 96,26 % Selten – 96,26 % Gewöhnlich – 97,97 % Gewöhnlich – 97,97 %

Lootboxen sind über den Battle Pass (sowohl kostenlos als auch Premium) sowie durch wöchentliche Belohnungen erhältlich. Blizzard deutete außerdem an, dass weitere Möglichkeiten (z. B. Twitch Drops) hinzukommen könnten.

