Plötzlich ist das Palworld-Intro wesentlich gruseliger: Wusstet ihr, dass Pals Menschen essen?

Mit diesem Vorwissen wirkt das Lächeln der Pals im Intro plötzlich ziemlich bedrohlich.

Wovon ernähren sich Pals eigentlich in freier Wildbahn? Wenn wir die Kreaturen von Palworld in unsere Basis einladen , füttern wir sie oft einfach nur mit Beeren.

Doch zumindest manche Pals haben wohl auch gegen frisches Fleisch nichts einzuwenden, wie ein Reddit-Nutzer jetzt herausfinden musste.

Er hat sie vor meinen Augen gegessen

Im Palworld-Subreddit postet der Spieler Beweisfotos zu seiner Geschichte. So habe sein Gorirat gleich drei besiegte Gegner von der Free Pal Alliance kurzerhand verspeist:

Essen also alle Pals Menschen, oder nur bestimmte Arten? Sicher kann man sich da wohl nicht sein, was die Intro-Szene, in der sich drei Pals lächelnd über euch beugen, deutlich unheimlicher macht, wie etwa I_l-I_l vermutet:

Diese Pals in der Anfangs-Cutscene, sie wollten gar nicht nachsehen, ob es dir gut geht.

Wollten uns die drei kleinen Kreaturen also zu ihrem Mittagessen machen? Tatsächlich werden wir ja schon von dem ersten Charakter gewarnt, den wir treffen: Wilde Pals seien sehr gefährlich und hätten seine ganze Gruppe getötet.

Dass zumindest mehrere Arten von Pals bei ihrer Speisekarte nicht wählerisch sind, bestätigen einige Spielerinnen und Spieler in den Kommentaren zum Post. So hätten sie etwa schon einen Relaxaurus oder einen Direwolf beim Verspeisen toter Menschen beobachtet. Loopmoons und Goirirats seien außerdem Kannibalen, die sogar vor ihrer eigenen Art nicht zurückschrecken.

Seid also vorsichtig da draußen, und füttert eure Pals immer gut, damit sie nicht zu hungrig werden.

Ob Fleischfresser oder nicht, die besten Pals für jeden Zweck findet ihr in unserem großen Pal-Guide. Hier werdet ihr fündig, wenn ihr fleißige Arbeiter, robuste Kämpfer, oder flinke Reittiere sucht. Deutlich weniger nützlich ist dagegen eine Waffe, die ihr über das Technologiemenü freischaltet. Zum Glück hat sie aber schon jemand für euch ausprobiert, sodass ihr euch die Punkte dafür sparen könnt.