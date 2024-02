Nichts für schwache Nerven: Palworld polarisiert mit düsteren Pal-Beschreibungen

Hangyu aus Palworld sieht eigentlich ganz knuffig aus - wenn es nicht gerade Menschen häutet.

Dass Palworld trotz seiner knuffigen Grafik kein kinderfreundliches Spiel ist, dürfte sich mittlerweile auch bis in die letzten Ecken des Internets herumgesprochen haben. Schließlich könnt ihr Menschen einfangen, diese schlachten und die süßen Pals versklaven.

Doch so süß, wie sie aussehen, sind viele der kleinen Monster gar nicht: Auf Reddit sind gerade viele Spielerinnen und Spieler davon überrascht worden, wie düster die Hintergrundgeschichte einiger Begleiter sein kann.

Konkret geht es um den Pal namens Hangyu, dessen Beschreibung für Aufsehen sorgt:

Obwohl den meisten bewusst ist, dass Palworld auch seine dunklen Seiten hat, spiegeln die Reaktionen auf Reddit eine Mischung aus Schock und Faszination wider. Für den Nutzer TastelessAlien hat Hangyu das Gesicht einer eiskalten Hinrichtungsmaschine , während Zaldinn und BaronGamer überrascht worden sind:

Ich dachte immer, sein Name sei eine Anspielung auf 'Hang you' (deutsch. dich aufhängen), so wie mit einem Strick, aber das hier ist viel schlimmer.

Ok, ich habe schon viele gruselige Pokédex-Einträge gelesen und obwohl ich daran gewöhnt bin und nicht mehr so oft überrascht bin, sind Einträge wie dieser mein Favorit. Es ist unheimlich und verdammt metal!