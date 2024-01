Palworld: Seltenes Monster zwingt mit Mega-Attacke plötzlich den PC eines Spielers in die Knie

Dieser kleine Racker hat deutlich mehr auf dem Kasten, als man ihm vielleicht ansieht.

Ihr wollt im Pokémon-Survivalspiel Palworld gegen andere Spielerinnen und Spieler oder gegen starke Bosse bestehen?, Dann legt ihr euch am besten eine gut ausbalancierte Gruppe von Pals zu, die jeweils bestimmte Gegner kontern können. Oder ihr habt das fragwürdige Glück des folgenden Spielers, der versehentlich eine zerstörerische Kraft entfesselte.

Mein Computer wäre fast mit abgebrannt

Auf Reddit zeigt QSensei, wie er im Kampf einen eigentlich recht unscheinbaren Tanzee einsetzt. Was folgt, ist ein wahres Feuerwerk:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Plötzlich explodiert die gesamte Umgebung in einem Feuersturm. Der gegnerische Pal stirbt sofort, und der Bildschirm wirt mit Schadenszahlen überschwemmt. Die riesige Explosion zwingt auch die Framerate in die Knie und sorgt einige Sekunden lang für eine Diashow mit extrem niedriger Bildrate. Als sich das Spiel wieder erholt, ist die umliegende Gebiet mit toten Pals und massenweise Ressourcen übersät.

Was ist passiert? Offenbar handelte es sich bei dem Begleiter um einen sogenannten Lucky Pal, eine seltene und deutlich stärkere Variante normaler Arten. Und dieser beherrscht wohl die Fähigkeit Ignis Rage , die nach kurzer Verzögerung einen kleinen Bereich explodieren lässt.

Dass die Explosion allerdings so ein großes Gebiet abdeckt, ist nicht unbedingt vorgesehen. Ein anderer Nutzer vermutet, dass es sich dabei um einen Fehler handelt, und rät beim Einsatz des Pals zur Vorsicht. Diese Lektion hat allerdings der Besitzer des Pal schon längst gelernt: Er habe nun Angst, und werde den Tanzee nicht mehr einsetzen.

Habt ihr selbst schon besonders starke Pals gefunden, die im Kampf mit euren Gegnern den Boden aufwischen? Oder erledigt ihr Bosse lieber ganz alleine? Um stärkere Pals zu bekommen, müsst ihr sie übrigens nicht unbedingt in der Welt suchen: Es kann sich auch lohnen, sich per Fusion zu stärkeren Versionen zu züchten. Wie das geht, lest ihr im obigen Guide.