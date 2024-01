In wenigen Tagen erscheint einer der verrücktesten Pokémon-Klone, die es wohl je geben wird

1:12 Palworld, das verrückte Survival-Pokémon mit Knarren verrät den baldigen Release im Trailer

Alles an Palworld schreit nach Pokémon: Süße Taschenmonster, die von ihren Trainern in kleinen Bällen aufbewahrt werden, um sie dann später im Kampf und für die Fortbewegung einzusetzen.

Aber dann wird mit Sturmgewehren geballert. Und gleich darauf sitzt ein süßer Fratz plötzlich im Kochtopf. Ja, Palworld ist durchaus ungewöhnlich - und kann schon diesen Monat gespielt werden!

Die wichtigsten Infos

Release: Wie im obigen Trailer angekündigt, erscheint Palworld am 19. Januar im Early Access. Wie lange die Phase gehen soll, ist noch nicht ganz klar - die Entwickler sprechen aber auf der Steam-Seite von mindestens einem Jahr.

Plattformen: Vorerst wird Palworld wohl nur auf Steam verfügbar sein, ein Release auf den Xbox-Konsolen wurde aber auch angekündigt - wann genau das Spiel dort erscheinen soll, ist aber noch unklar.

Was genau ist Palworld?

Das auf den ersten Blick ach so knuffige Spiel vermischt einige Genres, die kaum unpassender sein könnten … was es aber wieder unheimlich interessant macht. Folgende Aktivitäten erwarten euch:

Taschenmonster sammeln: Ganz klar an Pokémon orientiert, könnt ihr sogenannte Pals fangen, trainieren, züchten und für euch in den Kampf schicken. Mit eigenen Schusswaffen seid ihr selbst aber alles andere als ungefährlich.

Ganz klar an Pokémon orientiert, könnt ihr sogenannte Pals fangen, trainieren, züchten und für euch in den Kampf schicken. Mit eigenen Schusswaffen seid ihr selbst aber alles andere als ungefährlich. Survival: Das Leben ist hart in Palworld - das Essen ist knapp und so fressen sich die Pals nicht nur selbst, auch ihr müsst in großer Not vielleicht mal eines eurer Gefährten futtern.

Das Leben ist hart in Palworld - das Essen ist knapp und so fressen sich die Pals nicht nur selbst, auch ihr müsst in großer Not vielleicht mal eines eurer Gefährten futtern. Basen bauen: Palworld lässt euch eure eigenen Gebäude errichten … wobei das nicht ganz stimmt. Ihr baut nämlich nicht selbst, das erledigen eure Pals für euch … egal, wie erschöpft sie sind. Ihr könnt sie auch in Minen schicken und dort auf ewig schuften lassen. Pals haben wahrlich kein angenehmes Leben.

Palworld lässt euch eure eigenen Gebäude errichten … wobei das nicht ganz stimmt. Ihr baut nämlich nicht selbst, das erledigen eure Pals für euch … egal, wie erschöpft sie sind. Ihr könnt sie auch in Minen schicken und dort auf ewig schuften lassen. Pals haben wahrlich kein angenehmes Leben. Wilderei: Es gibt auch vor dem Aussterben bedrohte Pals - die dürft ihr eigentlich nicht fangen … eigentlich.

Es gibt auch vor dem Aussterben bedrohte Pals - die dürft ihr eigentlich nicht fangen … eigentlich. Vieles mehr: Ihr könnt die Open World, aber auch Dungeons erkunden, eure Pals züchten, Landwirtschaft betreiben und zusammen im Multiplayer auf Pal-Jagd gehen. Hier soll wirklich viel drinstecken.

Ob die Idee an ausgebeuteten Taschenmonstern mit Schusswaffen aber auch zu einem spaßigen Spiel führt und nicht nur aufsehenerregend ist, bleibt natürlich noch unklar. Lange dauert es aber nicht mehr, bis wir mehr wissen!

Werdet ihr Palworld im Auge behalten oder ist euch der Genre-Mix doch zu abgefahren? Fühlt ihr euch jetzt schon schlecht, diese armen Geschöpfe so eiskalt auszubeuten oder werdet ihr die Pals bis zum Umfallen schuften lassen? Habt ihr euch so ein Szenario bei Pokémon schon einmal vorgestellt? Schreibt uns eure Gedanken zum Spiel gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!