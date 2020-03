Panzercorps 2 heute um 18 Uhr im Livestream mit Micha (Update)

Update: Alex ist leider krank geworden, deshalb muss unser Livestream ohne ihn stattfinden. Wir versuchen, stattdessen unseren Panzer-Corps-2-Tester Martin Deppe zuzuschalten.

Der Release von Panzer Corps 2 steht am 19. März 2020 bevor, doch wir konnten die finale Fassung bereits komplett spielen. Alle Details über Panzer Corps 2 lest und seht ihr in unserem Exklusiv-Test.

Damit ihr zusätzlich ein Bild von Panzer Corps 2 machen könnt, zeigen wir das Rundenstrategiespiel heute um 18 Uhr im Livestream mit Michael Graf und Alex »DerHobbygeneral« Beck, der sich auf seinem Twitch-Kanal regelmäßig in Hardcore-Strategiespiele stürzt.

Hier kompakt alle Infos zum Livestream:

Wann? Heute um 18 Uhr

Wer? Micha und Alex

Für wen? Alle interessierten Strategen

Wo? Natürlich auf MAX