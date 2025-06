Paralives: Die vielversprechende Lebenssimulation zeigt die Early-Access-Inhalte und was später dazu kommt

Paralives hat eine ganze Liste an Features geteilt, die im Early Access schon im Spiel stecken - und welche nicht.

2025 könnt für die Sims zum Schicksalsjahr werden, denn es bekommt gleich von zwei Seiten Konkurrenz. Anfang des Jahres erschien bereits Inzoi im Early Access, im Dezember folgt dann Paralives nach. Doch während Inzoi sich vor allem mit einem extrem realistischen Look hervortun will, geht Paralives bei den Details in die Tiefe.

Jetzt hat das Team hinter der Lifesim auch endlich enthüllt, welche Inhalte euch im Early Access alles erwarten und welche Features erst im Verlauf dieser ersten öffentlichen Testphase hinzukommen. Wir dröseln das Ganze mal für euch auf.

1:30 Paralives: Der vielversprechende Sims-Konkurrent hat endlich ein Release-Datum

Das steckt alles im Early Access

Auf X hat das Entwicklerteam eine Art Roadmap veröffentlicht, bestehend aus mehreren Bildern. Dort steht genau drin, welche Features zum EA-Release am 8. Dezember parat stehen und welche irgendwann nachfolgen sollen.

Anders als bei anderen Roadmaps gibt das Team aber noch keine konkreten Timings an. Die dort aufgeführten Features sollen nur irgendwann im Verlauf des EA folgen. Das kann nach einigen Wochen sein, vielleicht aber auch erst in mehreren Monaten. Wie lange Paralives im Early Access bleiben soll, ist noch unklar. Hier sind aber schon einmal die geplanten Features:

Da das aber natürlich drei recht lange Listen sind und auf Englisch, fassen wir für die wichtigsten Features noch einmal übersichtlich auf Deutsch zusammen.

Die wichtigsten Features zum Start

Offene Spielwelt

Arbeit

Lebenssimulation (Beziehungen, älter werden, Kinder kriegen)

Gruppenaktivitäten

Aktivitäten in der Stadt

Flexible Wandplatzierung (auch runde Wände)

Häuser mit mehreren Stockwerken

Objekte vergrößern und verkleinern

Körper- und Gesichtsanpassung

Tattoos

Genetik-System

Die wichtigsten Features, die noch kommen

Wetter und Jahreszeiten

Haustiere

Fahrzeuge

Pools

Soziale Events wie Partys und Hochzeiten

Fenster und Türen für runde Wände

Keller

Tiergenerator

Mehrere Outfits

Die genannten Features sollen natürlich als Teil des Early Access komplett kostenlos nachgereicht werden. Aber insgesamt brüstet sich Paralives damit, auch nach dem Release nicht so viele Inhalte auf kostenpflichtige DLCs auszulagern, wie es sie bei Die Sims inzwischen Dutzende gibt.

Wir werden auf jeden Fall mit Spannung verfolgen, wie gut Paralives ab den 8. Dezember bei der Community ankommt. Inzoi haben wir bereits ausprobiert und waren ein wenig enttäuscht, da hier im Early Access für unseren Geschmack noch zu wenig dringesteckt hat. Ob das bei Paralives anders aussieht, muss sich zeigen. Auf welche Lifesim freut ihr euch mehr?