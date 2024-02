Paralives: Endlich gibt es mehr Gameplay vom heiß erwarteten Sims-Konkurrenten

Sims-Konkurrent Paralives zeigt endlich erstes Gameplay aus dem Live-Modus - und verrät auch einen Release-Zeitraum.

Über 30.000 Dollar nimmt das kleine kanadische Studio um Alex Massé monatlich für die Entwicklung der Lebenssimulation Paralives auf Patreon ein. Das Motto der Entwickler: Keine kostenpflichtigen Addons, um der kontroversen DLC-Politik von EA und Die Sims 4 zu trotzen.

Lange Zeit gab es nur den Charakter-Editor und den Baumodus zu sehen. Jetzt zeigt Paralives endlich auch Spielszenen aus dem Live-Modus!

Bevor wir uns aber dem Gameplay widmen, hier die heiß erwartete Info zuerst: Als Release-Zeitraum wird das Jahr 2025 genannt. Dann soll die Lebenssimulation erstmal im Early Access mit noch unvollständigen Inhalten starten. Wem das Gameplay jetzt also den Mund wässrig macht, muss sich noch eine ganze Weile gedulden.

Übrigens: Der Sims-Konkurrent aus dem Hause Paradox Life by You startet am 4. Juni 2024 in den Early Access. Und das »koreanische Sims« inZoi soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen.

Was uns der Gameplay-Trailer verrät

Ihr wollt das Gameplay bestimmt erstmal selbst anschauen:

7:34 Sims-Konkurrent Paralives zeigt zum ersten Mal 7 Minuten Gameplay aus dem Live-Modus

Die spannendsten Aspekte aus dem Gameplay-Reveal fassen wir euch nochmal zusammen:

Persönlichkeiten eurer Paras

Ihr könnt in vier Kategorien (Körperbau, Geist, Kreativität und Charisma) bis zu drei Punkten verteilen, um die Persönlichkeit eurer Charaktere zu formen. Zusätzlich dazu wählt ihr jeweils eine Eigenschaft für den Vibe, die sozialen Fähigkeiten und die Talente eurer Paras. So kann ein Charakter zum Beispiel ernst und gleichzeitig gut darin sein, neue Freunde zu finden, sonst aber keinerlei Talente besitzen.

Außerdem werdet ihr wohl auch die Schlaf- und Auffräum-Gewohnheiten einstellen können, davon gab es im Trailer aber noch nichts zu sehen. Die Persönlichkeit lässt sich im Spielverlauf zudem upgraden, wenn ihr mehr Fähigkeiten erlernt und weitere Eigenschaften dazubekommt.

Die Persönlichkeit der Paras setzt sich aus Fähigkeiten, Kompetenzen, Stimmungen und Charaktereigenschaften zusammen.

Jobs und Berufe

Um eure Rechnungen bezahlen zu können, braucht ihr Geld. Und dafür benötigt ihr einen Job. Im Trailer wird der Para auf eine Job-Ausschreibung aufmerksam und kann als Barista (Rang 1) in einem Café anfangen. Um sich auf höhere Positionen bewerben zu können, braucht es einen höheren Rang und sogenannte Bewerbungs-Punkte.

Nach einem erfolgreichen ersten Arbeitstag kann der Charakter Anisa einen Upgrade-Punkt für ihren Beruf ausgeben. Hier kann sie beispielsweise ihren Rang erhöhen, eine zusätzliche Qualifikation wie Kundenbetreuung erlernen oder freischalten, dass sie während der Arbeit Musik hören kann, was wiederum ihr Musikwissen erhöht.

Upgrade-Punkte verbessern den Berufs-Rang oder verleihen Paras neue Fähigkeiten.

Talente fördern

Wie auch in den Sims-Spielen erhöht sich der Skill der Paras, wenn sie eine Aktion ausführen. Anisa etwa spielt im Trailer Gitarre und steigert damit ihre Skills »Gitarre« und »Musik«. Der Musik-Skill hilft ihr dann später beispielsweise dabei, andere Musikinstrumente schneller zu erlernen.

Gruppenaktivitäten

Wollt ihr bestimmte Aktionen gemeinsam mit anderen Paras ausführen, könnt ihr sie alle gleichzeitig anwählen und beispielsweise ein Gespräch starten. Dabei füllt sich auch die sogenannte »Zusammen«-Leiste. Wenn sie voll ist, könnt ihr eine zusätzliche Aktion wählen, die zu eurer Persönlichkeit passt, oder vom Kontext eurer Umgebung bestimmt wird.

So könnt ihr etwa ein Kompliment aussprechen oder euch für die Unordnung im Haus entschuldigen. Durch die Aktionen bestimmt ihr auch, welche Richtung die Beziehung zwischen den Paras einschlagen soll.

Ob bestimmte Aktionen gelingen, hängt davon ab, welche Beziehung ihr zu einem Para habt. Hier sehen wir ein Happy End!

Das sagt unsere Expertin: Erst vor wenigen Wochen habe ich mir gedacht: »Paralives muss endlich mal einen Gang zulegen, wenn es als Sims-Konkurrent noch weiter mithalten will!« Und - schwupps -gibt es endlich was Neues zu sehen! Das Gameplay überzeugt mich im Trailer total. Es ist eine Mischung aus bereits bekannten Lebenssim-Mechaniken und neuen spannenden Ideen, die dem Spiel einen ganz eigenen Charakter und Charme verleihen. Ich kann mir außerdem gut vorstellen, dass sich die Persönlichkeiten der Paras viel differenzierter und nuancierter anfühlen, als es beispielsweise aktuell bei Die Sims 4 der Fall ist. Wie viel Spaß das Gameplay am Ende macht und wie tief die Simulation geht, lässt sich anhand des Trailers natürlich noch nicht beurteilen. Je mehr ich aber von Paralives sehe, desto mehr kribbelt es mir in den Fingern, endlich mal selbst loszuspielen. Aber für den Early Access müssen wir noch bis nächstes Jahr warten ... uff.

Wie gefällt euch das gezeigte Gameplay bisher? Freut ihr euch auf Paralives und könnt 2025 kaum noch abwarten? Oder bleibt ihr der Sims-Reihe treu, weil für euch keiner den Lebenssimulations-König ersetzen kann? Oder seid ihr vielleicht viel mehr an den anderen Projekten Life by You oder inZoi interessiert? Schreibt uns eure Meinung und Eindrücke gerne in die Kommentare!