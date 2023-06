Party Animals: Eines der meistgewünschten Steam-Spiele verrät sein Release-Datum

Bei diesem Party-Spiel ist der Name Programm.

Bei dem Summer-Game-Fest-Showcase am 8. Juni 2023 wurden lauter neue Trailer von bekannten und unbekannten Spielen gezeigt. Einer der bereits bekannten Vertreter war Party Animals, das aktuell immerhin das drittmeistgewünschte Spiel auf Steam ist. Doch haben wir nicht nur neues Gameplay erhalten, sondern auch endlich ein Release-Datum erfahren.

Was ist Party Animals?

Party Animals ist ein niedliches PvP-Partyspiel, bei dem ihr und eure Freunde euch sowohl offline als auch online bekämpfen könnt. Neben der zuckersüßen Optik eurer tierischen Avatare, fällt vor allem das Gameplay ins Auge. Das ist nämlich vorrangig physikbasiert, wodurch viele aberwitzige Situationen entstehen, zum Beispiel wenn ihr euch mit den unterschiedlichsten Gegenständen auf die Mütze haut.

Der neue Trailer zeigt nicht nur neues Gameplay, sondern auch erste Reaktionen von Spielerinnen und Spielern. Diese haben offensichtlich großen Spaß. Ob euch das Spiel potenziell auch Freude bereitet, seht ihr im neuen Trailer des Summer Game Fests:

0:39 Party Animals Summer-Game-Fest-Trailer: Neues Gameplay und Release-Datum angekündigt

Wann erscheint das Spiel?

Der Release von Party Animals ist gar nicht mehr so weit weg. Das Spiel soll bereits am 20. September 2023 erscheinen. Passend zum Herbstbeginn könnt ihr also eure Partys vom Vorgarten an euren Bildschirm verlegen. Weitere interessante Beiträge findet ihr hier:

Beim Summer Game Fest gab es noch viele weitere spannende Ankündigungen und Trailer. Damit ihr keinen Reveal der großen Show verpasst, schaltet bei unserem Liveticker ein und bekommt alles hautnah mit. Ihr findet bei uns außerdem ab 9. Juni eine Übersicht aller Ankündigungen in einem kompakten Artikel. Welches Spiel beim Summer Game Fest hat euch bisher am meisten begeistern können? Gab es Überraschungen oder Enttäuschungen? Schreibt es uns einfach in die Kommentare - wir freuen uns auf euer Feedback!