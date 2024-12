Path of Exile 2: Manche Spieler werden vor lauter Panik niemals das Ende sehen

Angst vor Spinnen? Dann müsst ihr vor dem Spielen von Path of Exile 2 unbedingt etwas über Akt 2 wissen. (Screenshot: Grimm/Steam)

Path of Exile 2 dominiert gerade Steam und die Diskussion um Action-Rollenspiele. Doch ein bestimmter Spielertyp wird Schwierigkeiten damit haben, den tollen Loot-Zirkus zu genießen. Denn wer beim Anblick von Spinnen Unwohlsein oder Angst verspürt, dem macht es das Spiel nicht einfach.

Falls ihr gar unter ausgewachsener Arachnophobie leidet, wird euch Path of Exile 2 vor Herausforderungen stellen, die nichts mit dem gehobenen Schwierigkeitsgrad zu tun haben. Wir haben alle Informationen, aufbereitet mit einer Triggerwarnung und ganz ohne Spinnenbilder (außer ihr wollt sie sehen).

0:47 Die Eiszauberin ist in Path of Exile 2 unsere stärkste Klasse und hier seht ihr warum

Autoplay

Arachnophobie-Warnung für Path of Exile 2

Der zweite Akt von Path of Exile 2 führt euch in eine große Wüste. Dort erkundet ihr auch düstere Höhlensysteme. Und in eben jenen krabbeln Spinnen aus allerlei Löchern und dabei sogar über die Kamera.

Keine Sorge, wir haben die Bilder zu den lästigen Krabbelviechern in einen Spoiler-Kasten gepackt. Anschauen auf eigene Gefahr!

Triggerwarnung: Es folgen Spinnenbilder Schaut euch die folgenden Bilder bitte wirklich nur an, wenn ihr keine Probleme mit dem Anblick von Spinnen in Videospielen habt. Besonders der zweite und dritte Screenshot könnten bei von Arachnophobie betroffenen Menschen Ängste auslösen.

Viele Spiele bieten heute einen Arachnophobie-Modus an, mit dem ihr die Spinnen ihrer schlimmsten Aspekte berauben könnt, etwa ihrer Beine oder Augen. In Path of Exile 2 fehlt eine solche Option bislang, auch für den Vorgänger wurde das Feature in den elf Jahren seit Release nie nachgeliefert.

Daher solltet ihr euch sehr genau überlegen, ob ihr den Konkurrenten von Diablo 4 in der Zwischenzeit bis Akt 2 weiterspielt, solltet der Anblick von Arachniden bei euch Panik auslösen. In Deutschland sind laut der Gesundkeitskasse AOK rund fünf Prozent der Bevölkerung von Arachnophobie betroffen.

Mit Version 1.0 soll Path of Exile 2 insgesamt sechs Akte umfassen. Bislang endet die Story-Kampagne nach der Hälfte; ein finaler Release als kostenloses Free2Play-Spiel erfolgt frühestens im Sommer 2025. Wenn ihr aber jetzt schon spielt, helfen euch die oben verlinkten Artikel mit Tipps und Kaufberatung weiter. In unserem Test loben wir Path of Exile 2 besonders für seine spannenden Bosskämpfe, große Build-Vielfalt und hervorragende Atmosphäre.