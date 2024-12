Path of Exile 2: Erstes Update behebt einige eurer größten Kritikpunkte – hier alle Patch Notes

Ab sofort könnt ihr in Path of Exile 2 endlich größere Loot-Explosionen erwarten.

Ihr hattet sicher ein aufregendes erstes Wochenende in Path of Exile 2, oder? Jetzt, wo sich der Launch-Rausch ein wenig gelegt hat, nehmen sich die Entwickler von Grinding Gear Games euer Feedback zu Herzen und schrauben an einigen Verbesserungen – vor allem die viel kritisierte Menge an Loot wurde ins Visier genommen.

In diesem Artikel erfahrt ihr, welche Änderungen bereits umgesetzt wurden, was als Nächstes ansteht und vor allem, wie sich diese Anpassungen auf euren Spielspaß auswirken.

Das bringt der erste große Patch für Path of Exile 2

Wie die Entwickler in einem Blogeintrag bekanntgegeben haben, erscheint in Kürze ein Update, das viele der größten Kritikpunkte in Angriff nimmt.

Es geht vor allem um flüssigeres Ausweichen, verbesserte Belohnungen und mehr Komfort bei Checkpoints. Manche Änderungen sind schon aktiv, andere kommen mit einem kommenden Patch.

22:19 Path of Exile 2 - Test-Video zur Early-Access-Version

Autoplay

Wir haben für euch alle wichtigen Details aus dem offiziellen Entwicklerblog zusammengetragen und daraus provisorische Patch Notes für das kommende Update erstellt.

Bereits Live

Seltene Monster und ihre Beute: Verdoppelter Seltenheitsbonus pro Rare Mod +10% Mengenbonus pro Rare Mod Erhöhte Chance für mehr Monster-Mods im Endgame

Währungsanpassungen: Regal Orbs: ca. 40% höhere Droprate Zerlegen von Sechs-Mod-Items: jetzt 2 Regal Splitter statt 1 Geringe Jeweller’s Orbs: ca. 33% häufigerer Drop Chaos Orbs: leicht reduzierte Droprate Gemcutter’s Prisms: 500% mehr Drops und jetzt +5% statt +1% Qualität

Karten-Modifikationen: Stärkere Prefix-Mods (z. B. Rarity-Mods um das 2,5-Fache erhöht) Mehr Chance auf Mods, die Lootqualität und Monsterdichte erhöhen Weniger nutzlose Mods, kein unterstes Tier mehr

Unlucky-Drop-Schutz: Max. 50% der Drops eines Unique Bosses können Gold sein Akt- und Kartenbosse droppen immer mindestens einen seltenen Gegenstand

Click-to-Move-Steuerung: Move-Only-Taste führt nicht mehr zu ungewollten Angriffen



Noch nicht Live (folgt mit einem kommenden Patch):

Ausweichrolle: Spieler-Hitbox beim Dodgerollen auf Null reduziert Kleinere Monster können beim Ausweichen weggestoßen werden

Checkpoints & Teleportation: Klick auf einen Checkpoint ermöglicht Teleportation zu anderen entdeckten Checkpoints im gleichen Gebiet Zusätzliche Checkpoints an strategischen Punkten, z. B. im ersten Dreadnaught-Abschnitt

Endgame & Kartenanpassungen: Rare Monster erscheinen schon ab 200 verbleibenden Monstern auf der Minimap Mehr Rare Monster in vielen Karten, um deren Mindestanzahl sicherzustellen Korrektur von Karten, bei denen Erhöhte-Monsteranzahl-Mods noch nicht richtig funktionieren, folgt ebenfalls



Diese Änderungen sind nur der Anfang. Wer Path of Exile 1 gespielt hat, weiß: Das Entwicklerteam wird auch weiterhin euer Feedback berücksichtigen und bei Bedarf nachjustieren. Genau wie der Nachfolger sind in PoE1 neue Ligen oft mit zahlreichen Problemen gestartet, die aber in der Regel innerhalb weniger Tage behoben wurden.