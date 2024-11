Path of Exile 2 ist noch nicht mal draußen, da stellen die Entwickler schon neue Klassen in Aussicht

Die Rangerin gibt es bereits als Klasse in Path of Exile. Laut Game Director Jonathan Rogers sollen zeitnah zum Launch zwei neue Klassen folgen.

In nur einer Woche bekommen hungrige Action-Rollenspiel-Fans endlich frischen Genre-Nachschub serviert. Denn mit Path of Exile 2 veröffentlicht das neuseeländische Studio Grinding Gear Games am 06. Dezember seinen Diablo-Konkurrenten im Early Access.

Doch obwohl auf der kommenden Version der dicke Early Access -Stempel prangt, betonen die Macher, dass es sich hier bereits um ein gigantisches Spiel mit tonnenweise Inhalt handelt. Einen ersten Vorgeschmack auf den Release bietet unser Preview-Video mit Path-of-Exile-Experte Lowepe.

18:07 Path of Exile 2 - Vorschau-Video zur Early-Access-Version der Action-RPG-Hoffnung

Game Director verspricht neue Klassen

Zum Launch soll Path of Exile 2 sechs Klassen mit jeweils zwei Spezialisierungen, den sogenannten Aufstiegs-Klassen bieten: Monk, Warrior, Ranger, Mercenary, Witch und Sorceress. Wie Grinding Gear aber bereits länger angekündigt hat, soll diese Zahl in der späteren Vollversion des Spiels, also nach Ende des Early Access auf insgesamt zwölf Klassen mit je drei Aufstiegs-Spezialisierungen anwachsen - eine ganz schöne Menge.

Im Tavern Talk Podcast von YouTuber GhazzyTV verriet Game Director Jonathan Rogers kürzlich mehr zu zwei der noch geplanten Klassen; dem Druid und der Huntress.

Auf die Frage, wann diese Klassen erscheinen sollen, sagte der Entwickler, dass diese schon sehr bald ihren Weg ins Spiel finden werden. Ein konkretes Datum dafür wolle er zwar bislang nicht versprechen. Er könne aber versichern, dass Druid und Huntress die ersten beiden Klassen seien, die innerhalb der Early-Access-Phase erscheinen werden.

Ursprünglich wollten wir bereits mit diesen beiden Klassen in den Early Access gehen. Aber irgendwann haben wir feststellen müssen, dass wir ein bisschen unterschätzt haben, was es heißt, eine Klasse komplett fertig zu entwickeln. Da ist wirklich viel Arbeit nötig. Einfach nur ein paar tolle Skills zu haben, reicht da nicht aus. Die Klasse muss auch in allen Spielsituationen funktionieren und sich organisch in die Reihe der anderen Klassen einfügen. Wir reden hier wirklich von einer Mordsaufgabe. Aber Druid und Huntress sind nicht mehr weit von diesem Ziel entfernt.

Man sei zwar bereits relativ zufrieden damit, wie die beiden Klassen bisher schon in internen Tests funktionierten. Ein bisschen Feinschliff will Grinding Gear Games dem Druid und der Huntress allerdings noch verpassen, bevor sie auf den Early Access losgelassen werden.

Alle weiteren wichtigen Informationen zum bevorstehenden Start von Path of Exile 2 findet ihr in der obigen Linkbox. Wenn ihr am Early Access teilnehmen wollt, müsst ihr rund 28 Euro in die Hand nehmen. Erst später soll das Hack and Slay genau wie sein Vorgänger als Free2Play-Spiel angeboten werden.