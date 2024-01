Path of Exile 2 will Skilltree-Planung leichter machen, aber Experimentieren weiterhin belohnen

Path of Exile 2 will viel daran setzen, diesmal auch Einsteiger zu begeistern.

Dass Path of Exile 2 beim Experimentieren mit Charakter-Builds neue Wege gehen wird, haben wir bereits beim ausgiebigen Anspielen auf der gamescom 2023 herausgefunden. Jonathan Rogers, der Game Director von PoE 2, hat jetzt in einem Interview mit den Twitch-Streamern GhazzyTV und Darth Microtransaction weitere Einblicke in die geplanten Neuerungen des Skilltrees gegeben.

PoE 2 entschärft eine der größten Einsteigerhürden

Ein zentrales Thema des Interviews war die Barrierefreiheit: Die Entwickler sind sich bewusst, dass der umfangreiche Talentbaum und die komplexen Ausrüstungsoptionen Neulinge überfordern können. Rogers betonte deshalb, wie wichtig es sei, ein Gleichgewicht zwischen Zugänglichkeit und dem Erhalt des spielerischen Reizes des Entdeckens zu finden.

Besonders hervorzuheben sind dabei die verbesserten Tooltips, die euch in Zukunft helfen sollen, die Auswirkungen neuer Ausrüstung und Talente auf eure Builds schneller und effektiver einzuschätzen. So könnt ihr im Nachfolger nun umgehend sehen, wie sich Veränderungen am Skilltree und an eurer Ausrüstung auf eure DPS (Damage per Second) auswirken.

12:49 Path of Exile 2 - Vorschau-Video mit neuem Klassen-Build und Beta-Infos

Bislang war dies nur mithilfe von externen Tools wie Path of Building möglich. Ob die Darstellung in PoE 2 genauso detailliert wie in der Community App sein wird, ist aktuell aber noch nicht bekannt.

Laut Rogers soll mit den Änderungen die größte Einstiegshürde für neue Spieler entschärft werden: In Path of Exile ist es nämlich erstaunlich leicht, seinen Charakter zu verskillen und so dann spätestens im Endgame nicht mehr weiterzukommen.

Das führte dazu, dass viele Spieler sich bereits vor der Charaktererstellung dazu genötigt fühlten, von Experten zusammengestellte Builds herauszusuchen und diese einfach Schritt für Schritt nachzubauen – und die Änderungen sollen jetzt dabei helfen, genau das zu vermeiden.

Jetzt seid ihr gefragt: Path of Exile 2 startet diesen Sommer in erste Closed Beta. Was haltet Ihr von den angekündigten Neuerungen in PoE 2? Hattet ihr bislang auch mit der Zugänglichkeit des komplexen Action-RPGs zu kämpfen? Scrollt herunter und teilt eure Meinungen und Gedanken, wie immer, gerne in den Kommentaren mit uns!