Path of Exile 2 Systemanforderungen: Selbst eine gut zehn Jahre alte GPU ist an Bord

Path of Exile 2 verrät vor dem Start des Early Access die Systemanforderungen.

Der 6. Dezember ist in diesem Jahr nicht nur der Nikolaustag, sondern auch das Startdatum für die Early-Access-Phase von Path of Exile 2. Eigentlich hätte diese bereits vor rund einer Woche anlaufen sollen, doch Probleme mit der Server-Infrastruktur machten diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Verschiebung von Path of Exile 2 war entsprechend unausweichlich.

In der Zwischenzeit hat das Entwicklerstudio Grinding Gear Games nicht nur den US-Preis für den Vorabzugang genannt (30 US-Dollar), sondern auch die offizielle Steam-Webseite mit den PC-Systemanforderungen aktualisiert.

Die gute Nachricht vorneweg: Natürlich hat Path of Exile 2 höhere Anforderungen als sein inzwischen elf Jahre alter Vorgänger, doch insbesondere in der minimalen Spezifikation gestalten sich diese äußerst simpel.

So soll das Spiel selbst mit einer AMD Radeon RX 470 oder einer Nvidia Geforce GTX 960 laufen, die inzwischen acht respektive fast zehn Jahre auf dem Buckel haben.

Neben Nvidia- und AMD-Grafikkarten wird auch der dritte GPU-Hersteller im Bunde berücksichtigt. Modelle der Intel Arc-Serie finden sich sowohl in der Mindest- als auch der empfohlenen Konfiguration wieder.

Mindestanforderungen für Path of Exile 2

Prozessor : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2500X

: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 2500X Arbeitsspeicher : 8 GByte

: 8 GByte Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A380

Nvidia Geforce GTX 960 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A380 Speicherplatz: 100 GByte

Empfohlene Specs für Path of Exile 2

Prozessor : Intel Core i7-10500 / AMD Ryzen 5 3700X

: Intel Core i7-10500 / AMD Ryzen 5 3700X Arbeitsspeicher : 16 GByte

: 16 GByte Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600XT / Intel Arc A770

Nvidia Geforce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600XT / Intel Arc A770 Speicherplatz: 100 GByte (SSD empfohlen)

Welche Grafikeinstellungen in der empfohlenen Konfiguration enthalten sind, geht aus der Angabe auf der Steam-Webseite nicht hervor. Eine Klamotte moderner Spielinstallationen kann aber auch Path of Exile 2 nicht aus dem Weg gehen: 100 GByte freier Speicherplatz werden benötigt. Eine SSD ist in diesem Fall aber keine Pflicht, sondern lediglich empfohlen.