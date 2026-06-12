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Path of Exile 2 ist gerade so gut wie lange nicht, doch eine Mechanik ruiniert vielen den Spaß

Viele Spieler verlieren gerade die Lust an PoE 2, weil eine Endgame-Mechanik sie zu sehr bestraft.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
12.06.2026 | 11:51 Uhr

Wer in PoE 2 bei Map-Bossen stirbt, verliert oft mehr als nur eine Wiederbelebung. Wer in PoE 2 bei Map-Bossen stirbt, verliert oft mehr als nur eine Wiederbelebung.

Path of Exile 2 steht nach Patch 0.5.0 besser da als noch vor einigen Wochen: Das Endgame wirkt strukturierter, Breach, Delirium und Ritual haben eine klarere Richtung bekommen, und viele Spieler finden offenbar wieder mehr Gründe, länger dranzubleiben.

Vorausgesetzt natürlich, man kommt überhaupt dort an: In unseren Kommentaren war zuletzt schon die Kampagne ein großes Thema, weil viele von euch keine Lust haben, für jeden neuen Charakter wieder durch dieselben Akte zu müssen.

Wer es aber ins Endgame schafft, stolpert dort über ein anderes Problem: Eine Map-Mechanik sorgt gerade dafür, dass ein einzelner Tod einen ganzen Run kaputt machen kann.

Auf Reddit wird deshalb gerade ziemlich deutlich gefordert: Der Map-Reset muss weg.

Video starten 4:01 Path of Exile 2 bekommt endlich das Endgame, auf das Fans seit Monaten warten

Was ist das Problem?

Im Endgame von Path of Exile 2 sorgt vor allem eine Situation für Frust: Spieler sterben in den Endgame-Karten am Boss und kehren anschließend in eine Map zurück, die mit Ausnahme des Endgegners komplett leergeräumt ist.

Richtig problematisch wird es aber bei Maps mit mehreren Zielen: Ein Beispiel wäre etwa, dass die Map verlangt, alle Abysses zu erledigen und den Boss zu töten. Stirbt der Spieler beim Boss, sind die Abysses danach verschwunden, das Ziel bleibt aber bestehen. Die Map lässt sich dadurch nicht mehr abschließen, obwohl eigentlich noch Revives auf dem Waystone übrig sind. Gleiches gilt für Breach- und Delirum-Ziele.

Das sagen die Spieler

Ein Thread mit dem sinngemäßen Titel »Der Map-Reset MUSS weg« sammelt derzeit viel Zustimmung auf Reddit. Hier ein paar Stimmen aus der Diskussion:

  • zaerosz: »Ich töte den Map-Boss und werde danach von einem Rogue Exile erwischt? Map-Reset. Ich töte den Map-Boss und sterbe danach in einem Ritual? Map-Reset. Ich töte den Map-Boss und sterbe aus irgendeinem Grund? Map-Reset.«
  • Okaringer: »Mein Favorit ist, auf einer Abyss-Map zu sterben und dadurch die Abysses zu verlieren, sodass die Map nicht mehr abschließbar ist.«
  • RedRox: »Ich mache alle Abysses, sterbe am Boss, töte den Boss und kann die Abysses nicht mehr machen. Also kann ich die Map nicht abschließen.«
  • TheMightyUmbris: »Ich bin einmal am Map-Boss gestorben und habe dadurch meinen Versuch für den Doryani-Questschritt verloren. Jetzt muss ich einen neuen Nexus finden.«
  • manuakasam: »Ich verstehe nicht, warum Tod in PoE2 so hart bestraft wird. Erfahrungsverlust ist schon schmerzhaft genug in PoE1. Warum in PoE2 doppelt und dreifach nachlegen?«
  • aiphrem: »Der +1-Revive von Doryani ist praktisch nutzlos, wenn meine Map nach einem Tod unter bestimmten Bedingungen zurückgesetzt wird.«
  • perfectpencil: »Nach einem Tod beim Boss wurden Checkpoints, Fog Reveal und Map-Fortschritt zurückgesetzt, ich stand wieder am Anfang und musste durch eine leere Map laufen. Fühlt sich schlecht an. 0/10.«
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Besonders problematisch ist, dass der Reset offenbar auch das Spielverhalten verbiegt: Einige Spieler schreiben, dass sie Bosse deshalb nur noch ganz am Ende einer Map machen. Andere meiden bestimmte Kombinationen aus Bossen und Liga-Mechaniken oder rennen bei Delirium-Inhalten gezielt in einer bestimmten Reihenfolge durch die Map, um das Risiko zu minimieren.

Wenn sich Spieler also verbiegen müssen, um sich gegen solch eine frustrierende Mechanik »abzusichern«, steht das dem Spielfluss im Weg.

Aber wie seht ihr das? Seid ihr im Endgame schon über Map-Resets, verlorene Liga-Mechaniken oder kaputte Questziele gestolpert? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das System erlebt habt – und ob GGG den Map-Reset abschaffen sollte.

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