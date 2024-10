Early-Access-Release von Path of Exile 2 kurzfristig verschoben - aber aus gutem Grund

Path of Exile 2 startet erst am 6. Dezember 2024 in den Early Access.

Eigentlich sollte es in knapp drei Wochen losgehen. Am 15. November 2024 sollte das Action-Rollenspiel Path of Exile 2 in den Early Access kommen. Doch daraus wird nichts.

Denn Entwickler Grinding Gear Games gab bekannt, dass sich der Early Access verschiebt. Allerdings sollen Fans noch in diesem Jahr die düstere Welt Wraeclast betreten dürfen.

»Wir müssen alles perfekt machen«

1:52 Early Access von Path of Exile 2 verschoben: Im Video erklären die Entwickler die Gründe

Autoplay

In einem knapp zweiminütigen Video gibt Game Director Jonathan Rogers ein Statement zu der Verschiebung ab, in dem er direkt zum Punkt kommt:

Leider habe ich eine wirklich schlechte Nachricht. Wir müssen den Early Access um drei Wochen verschieben.

Neuer Start des Early Access ist nun der 6. Dezember 2024. Grund sei nicht das Spiel selbst, bei dem die Entwickler hinterherhinken würden. Vielmehr gebe es Probleme bei der Server-Infrastruktur.

Eines der wichtigsten Versprechen, das wir gegeben haben, ist, dass alle Mikrotransaktionen sowohl in Path of Exile 1 als auch in 2 funktionieren werden. Um das zu erreichen, müssen wir die Account-Systeme nicht nur für Path of Exile 1 und 2, sondern auch für die Konsolen-Realms integrieren. Das bedeutete, dass wir eine Menge Dinge ändern mussten. Wir müssen nicht nur einen Haufen neuer Systeme erstellen, sondern auch sicherstellen, dass nur alte Daten mit ihnen abwärtskompatibel sind.

Bei der Arbeit seien die Entwickler auf einige Probleme gestoßen, die laut Rogers dringend gelöst werden mussten.

Wir müssen alles perfekt machen, damit niemand etwas verliert, wofür er bezahlt hat, und damit niemand sein Konto verliert. Da wir den gesamten Backend-Code ändern, müssen wir gleichzeitig eine Menge Belastungstests durchführen, um sicherzustellen, dass die ganze Sache nicht zusammenbricht, wenn die große Anzahl von Spielern, die wir zum Start erwarten, eintrifft.

Rogers übernimmt volle Verantwortung

Laut Rogers hätte Grinding Gear Games den eigentlichen Termin am 15. November sogar einhalten können. Der Start in den Early Access wäre dann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht fehlerfrei abgelaufen. Deshalb habe das Team entschieden, den Start zu verschieben.

Der Game Director übernimmt für die Verschiebung die volle Verantwortung:

Das tut mir wirklich leid. Die Leute planen ihre Freizeit und andere Dinge rund um unsere Markteinführungen, aber wir müssen es einfach tun. […] Das ist meine Schuld. Ich habe einfach nicht genug Zeit gelassen, um sicherzugehen, dass wir es schaffen können. Und das tut mir wirklich leid. Das tut wirklich weh.

Am Ende des Videos kündigt Jonathan Rogers einen Livestream an, in dem die Entwickler über alle Inhalte sprechen werden, die Spielerinnen und Spieler zum Early Access in Path of Exile 2 erwarten.

Für das Action-Rollenspiel ist es nicht die erste Verschiebung. Ursprünglich wurde Path of Exile 2 im Jahr 2019 angekündigt, verzögerte sich aber aufgrund der Covid-19-Pandemie mehrere Male.

Erst Ende 2022 kamen nach längerer Funkstille neue Infos zu dem Spiel, dessen Vorgänger immerhin mittlerweile schon 11 Jahre auf dem Buckel hat.