Path of Exile 2: Warum die schlechteste Klasse plötzlich alle anderen alt aussehen lässt

Der Warrior in PoE2 hat viele starke Movement-Skills, die ihm jetzt zugutekommen.

Die Path of Exile 2 Community steht plötzlich Kopf: Beim ersten offiziellen Speedrun-Event des Spiels hat ein Spieler namens Angormus für eine kleine Sensation gesorgt. Mit einer Zeit von nur 2 Stunden und 28 Minuten absolvierte er die Akte 1 bis 3 und besiegte den Endboss Doryani.

Was das Ganze aber noch bemerkenswerter macht: Er nutzte dafür ausgerechnet den Warrior, der von vielen als die schwächste Klasse im Spiel angesehen wird.

Der Underdog triumphiert

Angormus’ Leistung ist gleich in mehrfacher Hinsicht beeindruckend. Nicht nur, dass er das Rennen gewann – er schlug die Konkurrenz sogar mit einem astronomischen Abstand um ganze 40 Minuten. Der zweitplatzierte Spieler benötigte 3 Stunden und 10 Minuten für dieselbe Strecke.

Der Warrior galt bisher als die insgesamt schwächste Klasse in Path of Exile 2. Viele Spieler, darunter auch erfahrene Veteranen, hatten ihn aufgrund seiner vergleichsweise schwachen Flächenschaden-Fähigkeiten und der Abhängigkeit von Rüstung als primäre Verteidigungsquelle abgeschrieben. Doch Angormus bewies, dass diese Nachteile zumindest in Speedruns keine große Rolle spielen.

11:53 Path of Exile 2 - Langzeit-Test: 400 Spielstunden später

Autoplay

Um mit dem Warrior so flink durch die drei Akte zu kommen, nutzt Angormus einige clevere Strategien:

Animation Canceling: Er nutzte eine Technik, bei der er den zweiten Angriff von Rolling Slam mit Boneshatter unterbrach, um Zeit zu sparen und den Schaden zu maximieren. Flottes Movement: Mit Fähigkeiten wie Leap Slam und Shield Charge überwand er große Distanzen in Rekordzeit und umging viele Gegner. Besonders in Akt 3 war dies effektiv, da er den Großteil der Level buchstäblich übersprang. Glück bei der Ausrüstung: Ein bisschen Glück gehört dazu – Angormus fand während seines Laufs schnell besonders starke Ausrüstungsgegenstände, darunter Stiefel mit +15 Prozent Bewegungsgeschwindigkeit, einen einzigartigen Gürtel und eine mächtige Zweihand-Keule mit absurd hohen Schadensmodifikatoren

Das Speedrun-Event ist allerdings noch nicht vollständig beendet, am Sonntag, 16. März, findet das große Finale statt – und wir können gespannt sein, ob andere Spieler Andormus’ übermächtige Taktik kopieren werden.

Kurz nach dem Ende des Events wartet übrigens das nächste wichtige Ereignis im PoE2-Universum: Der lang erwartete Content Patch 0.2.0 soll Mitte März endlich erscheinen. Erste Informationen dazu, was drinstecken wird, findet ihr oben in der Link-Box.