Path of Exile: Warum die neuen Bloom-Effekte so ein großes Problem sind

Vor rund einem Monat, am 19. Juni 2020, startete mit »Harvest« die aktuelle Liga im Action-RPG Path of Exile. Und die brachte Spieler, die das Maximum aus den neuen Mechaniken herausholen wollten, zum Verzweifeln - worüber wir euch schon in dem folgenden Artikel aufgeklärt haben:

Allerdings kam mit dem großen Update noch ein weiteres Feature ins Spiel, über das sich jedoch nicht nur die Vollprofis beklagen.

Blendender Bloom-Effekt

Der Stein des Anstoßes ist diesmal ein neuer Grafik-Effekt: Wie die Entwickler auf der PoE-Messe Exilecon Ende 2019 ankündigten, sollen schon vor dem Release von Path of Exile 2 erste Elemente aus dem Nachfolger ihren Weg ins Spiel finden. Dazu gehört auch der neue Bloom-Effekt.

Das Blooming sorgt in Videospielen dafür, dass helle Lichtquellen benachbarte Bereiche ihrer Umgebung überstrahlen. Ein gern genanntes Beispiel hierfür ist beispielsweise die Sonne, die wenn sie durch einen bewölkten Himmel bricht, viel größer scheint, als sie eigentlich ist.

Allerdings hat Entwickler Grinding Gear Games es mit dem Effekt etwas übertrieben: Verschiedene Lichtquellen, wie etwa Flares in der Delve-Mine, beschworene Spectres oder durch Fähigkeiten ausgelöste Explosionen, sind so extrem hell, dass viele Spieler sich nahezu geblendet fühlen. Einige Beispiel dafür seht ihr hier:

Ein Reddit-Nutzer zeigt in seinem Video, dass das das Geschehen auf seinem Monitor so wirken lässt, als würde er durch seine total versiffte Brille auf den Bildschirm blicken:

Einfach abschalten? Das geht leider nicht

Das größte Problem an der ganzen Sache ist aber, dass man den Grafik-Effekt nicht abschalten kann - in den Spieloptionen kann man lediglich auf eine reduzierte Version wechseln, die für viele Spieler immer noch zu prominent ist - ein Bild davon findet ihr weiter unten.

PoE-Community-Managerin Bex lieferte vor einigen Tagen eine ausführliche Erklärung dafür, die ihr auf Reddit nachlesen könnt. Kurz zusammengefasst: Bis Harvest nutzte das Spiel eine veraltete Variante der Blooming-Technik, für die man viele Effekte (z.B. von Fähigkeiten oder leuchtenden Rüstungen) aufwändig und von Hand mit falschen Bloom-Partikeln ausstatten musste, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das neue System macht dies nun überflüssig.

Mit der Entfernung der Fake Bloom Particles sei eine Rückkehr zum alten Blooming-System unmöglich geworden. Die Entwickler hätten zwar die Möglichkeit, das neue System abzuschalten, geben sie den Spielern aber nicht, da dadurch verschiedene Effekte nicht so dargestellt würden, wie die Künstler es sich vorstellen.

Besonders die letzte Aussage stieß vielen Spielern bitter auf: Während die beliebte Community-Managerin es in der Regel schafft, die Spieler mit ihren umfangreichen Beiträgen wieder milde zu stimmen, goss sie in diesem Fall nur weiteres Öl ins Feuer:

Therutz13: »Es ist mir sowas von egal, welche Intention die Künstler hatten. Menschen habe Probleme, das Spiel zu spielen. Überlegt euch einen Weg, diesen Müll abzuschalten.«

Lumarin: »Es ist mir sche*ßegal, was sich der Künstler vorstellt, wenn es von meiner Spielerfahrung ablenkt. Der Künstler kann sich verp*ssen, wenn es sein Plan war, das Spiel extra schmerzhaft zu machen. Als ich die reduzierte Option entdeckt habe, habe ich diese sofort aktiviert und es ist immer noch schrecklich.«

Decidium-Zero: »Auch mir ist es egal, wenn ich keinen Spaß mehr mit dem Spiel wegen blendender Bloom-Mechaniken habe. Ich habe sowieso noch nie ein Spiel gespielt, welches diese gut implementiert hat.«

Eine Hoffnung bleibt den Spielern: Bex verspricht, dass alle Assets, die besonders schlimm und blendend wirken, im Laufe der Zeit optimiert und erträglicher gemacht werden sollen. Auch den Vorschlag, die Stärke des Bloomings genauer in den Optionen bestimmer zu können, wird sie an die Entwickler weiterleiten.

Bis dahin können PoE-Spieler auf Zusatz-Software wie ReShade zurückgreifen, um die Optik ihrer Spielerfahrung feintunen zu können - wie die Entwickler bestätigten, ist dies auch offiziell genehmigt.