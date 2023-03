Path of Exile: In der neuen Crucible-Liga bekommen sogar eure Waffen eigene Talentbäume

Die neue Crucible Season in Path of Exile verpasst euren Waffen Talentbäume.

Die Beta von Diablo 4 ist vorbei, aber Action-RPG-Fans bekommen gleich das nächste Highlight serviert: Der große Konkurrent Path of Exile startet nämlich am 7. April 2023 in seine neue Season.

Wie jedes Mal beinhaltet auch die neue Liga namens Crucible haufenweise brandneue Features und eine neue Mechanik. Wir fassen für euch die wichtigsten Punkte des 24-minütigen Livestreams zusammen.

PoE wird mit Crucible tatsächlich noch komplexer!

Mit der neuen Liga wird in PoE alles wieder auf null gestellt - der perfekte Zeitpunkt, um ins Action-Rollenspiel einzusteigen und sich so die Zeit bis Diablo 4 zu vertreiben.

Aber nicht nur der stets beliebte Reset zum Season-Start soll euch ins Boot holen, es gibt auch viele neue Features. Ihr könnt sie euch im Trailer in Bewegung anschauen:

1:50 Path of Exile: Das Action-RPG bekommt noch mehr Talentbäume!

Die Saisonmechanik kann sich diesmal sehen lassen: Als wenn der riesige Talentbaum noch nicht genug wäre, bekommen jetzt auch noch Waffen ihre eigenen Skill Trees. Diese Bäume bieten Boni zur Verbesserung oder Erweiterung des Spielstils eurer Charaktere.

Die Talente in den Bäumen erfordern Erfahrung aus Crucible-Begegnungen, um freigeschaltet zu werden. In diesen Kämpfen wählt ihr zunächst eine Waffe aus, die ihr mit einer uralten Schmiede verbindet, um sie zu verbessern.

Während ihr eure Waffen kanalisiert, erscheinen passend zum Schmiede-Setting geschmolzene Monster, die sich zu größeren und furchterregenderen Gegnern verbinden können. Die Begegnungen unterteilen sich in mehrere Wellen. Mit jeder Welle erhaltet ihr mehr Erfahrungspunkte für eure Waffe, aber es steigt auch das Risiko, zu sterben und damit den gesammelten Fortschritt zu verlieren.

Für echte Profis wartet mit der Schmiede der Titan ein neuer Bereich im Endgame, der es ermöglicht, mehrere Talentbäume auf einer Waffe zu vereinen - so sollen Waffen von ungeahnter Macht entstehen.

So sieht der neue Talentbaum für die Waffen in PoE Crucible aus.

Was tut sich sonst noch? Wie immer gibt es neben der neuen Saisonmechanik auch viele weitere Änderungen. Hier einige der Highlights:

Atlas Gateways : Diese Knotenpunkte ermöglichen eine sofortige Durchquerung zwischen zwei Punkten im Atlas-Talentbaum, was die Anzahl der benötigten Reisepunkte verringert und es euch so ermöglicht, sich auf bestimmte Bereiche im Baum zu konzentrieren.

: Diese Knotenpunkte ermöglichen eine sofortige Durchquerung zwischen zwei Punkten im Atlas-Talentbaum, was die Anzahl der benötigten Reisepunkte verringert und es euch so ermöglicht, sich auf bestimmte Bereiche im Baum zu konzentrieren. Breach/Abyss : Die Mechaniken der beiden älteren Ligen, die ihr im Endgame wiedertreffen könnt, wurden überarbeiten.

: Die Mechaniken der beiden älteren Ligen, die ihr im Endgame wiedertreffen könnt, wurden überarbeiten. Masteries: Rund die Hälfte aller Masteries wurde überarbeitet, sodass die bislang dominierenden Builds ordentlich durchgerüttelt werden.

Wir finden: Path of Exile ist in vielerlei Hinsicht genial und mehr als nur ein Zeitvertreib, um die Wartezeit bis Diablo 4 zu überbrücken. Werdet ihr auch in die neue Saison reinspielen? Oder verbringt ihr eure Zeit aktuell mit dem ebenfalls ausgezeichneten Last Epoch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!