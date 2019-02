Das letzte große Update für Path of Exile namens Betrayal hat sich für den Entwickler gelohnt. In nur wenigen Wochen geht es weiter: Schon am 8. März soll mit »Synthesis« das nächste Addon für den Free2Play-Titel erscheinen.

In der nächsten Inhaltserweiterung werdet ihr auf Cavas treffen und ihm dabei helfen, seine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden, die in ganz Wraeclast verteilt sind. Setzt ihr die zusammen, warten neue Belohnungen, Bosskämpfe und Crafting-Möglichkeiten auf euch.

Reise durch die Vergangenheit

Bei den Erinnerungen handelt es sich um eine Reihe von Dungeons, die ihr vor derem endgültigen Zerfall retten müsst. Dazu baut ihr sie wie in einem Aufbauspiel zusammen und besucht sie dann vom neuen »Memory Nexus« aus.

Euer Ziel sind die weiter entfernten Erinnerungen von Cavas. Die zu erreichen erfordert allerdings etwas Planung: Denn jeden einzelnen der Mini-Dungeons könnt ihr nur begrenzt oft besuchen, ehe er komplett zerfällt. Dazu kommt noch, dass die Durchläufe zeitlich begrenzt sein werden: Die Spielwelt schrumpft stetig weiter, bis ihr sie stabilisiert.

Je tiefer ihr in Canvas' Gedanken vordringt, umso besser werden eure Belohnungen. Allen voran die so genannten »Fractured Items«. Außerdem gibt es ganze 16 neue einzigartige Gegenstände. Es versteht sich von selbst, dass eure Widersacher zudem stärker werden, je weiter ihr in den Erinnerungen vorstoßt.

Neuer Archetyp für Zauberer

Mit den Holy Zaubern findet ein neuer Archetyp seinen Weg ins Spiel. Der hat Zauber wie »Divine Ire«, »Purifying Flame« und »Wave of Conviction« zur Auswahl. Chaos Zauberer gehen auch nicht leer aus. Mit Fähigkeiten wie Soulrend soll es einfacher als je zuvor sein, diese Magieschule zu verwenden. Auch soll das bereits existierende Arsenal von den Erweiterungen der Chaos-Zauber profitieren.

Die zusätzlichen Skill und auch Support-Gems für die beiden Archetypen könnten zudem auch für andere Builds sehr hilfreich sein.

Path of Exile: Synthesis im Überblick

Ein neuer NPC namens Cavas, dessen Erinnerungen ihr zusammensetzten müsst

Fractured Items: Eine Reihe von Items mit festgelegten Werten, die sich beim Crafting nicht verändern

Synthetisierte Gegenstände: Aus Fractured Items hergestellte Ausrüstung, dessen Werte von den Ausgangsgegenständen bestimmt werden

Betrayal jetzt Teil des Hauptspiels

Balancinganpassungen der Zauber

Neue Archetypen: Chaos und Holy

Neue Gems

16 einzigartige Gegenstände

16 neue Divination Cards

Der Atlas wurde aktualisiert

Plus-Video: GameStar TV: Path of Exile - Folge 71/2012

