Pathfinder: WotR: Das beste Rollenspiel 2021 hat ab sofort eine neue Erweiterung

Dieser sympathische Herr könnte bald an Ihrer Seite kämpfen - wenn Sie sich den neuen DLC zulegen.

Eigentlich hätte letztes Jahr Schluss sein sollen mit Pathfinder: Wrath of the Righteous. Doch offenbar hat sich die DLC-Politik trotz einiger eher enttäuschender Inhalte bezahlt gemacht. Denn überraschend kündigte Owlcat an, doch noch eine zweite Season abzufeuern und drei weitere DLCs unter die Leute zu bringen.

Der erste DLC ist jetzt endlich erschienen und bringt auch direkt als erste Erweiterung einen komplett neuen Begleiter ins Spiel. Seit dem 7. März 2023 könnt ihr auf Steam The Last Sarkorians kaufen und das sowieso bereits extrem umfangreiche Rollenspiel noch ein wenig vergrößern.

Der Trailer feiert den Release mit ein paar beeindruckenden Bildern:

1:29 Pathfinder: Wrath of the Righteous zeigt den neuen DLC und den neuen Begleiter

Was steckt in The Last Sarkorians?

Anders als die bisherigen DLCs setzt The Last Sarkorians weder ganz am Ende der Kampagne an, noch führt die Erweiterung eine unabhängige Kampagne ein. Stattdessen kommen die Inhalte schon recht früh ins Spiel und lohnen sich deshalb vor allem dann, wenn ihr sowieso eine neue Kampagne mit einem neuen Kommandanten starten wolltet. Was sich im übrigen durchaus lohnt, da WotR durchaus einiges an alternativen Routen durch die Geschichte anbietet.

Das sind alle Neuerungen des DlCs:

Ein neuer Begleiter: Ihr könnt einen sarkorianischen Stammeshäuptling namens Ulbrig Olesk in eure Party aufnehmen. Der Begleiter folgt euch dann durchs ganze Spiel und kann dank seiner Shifter-Klasse im Kampf ordentlich austeilen. Und wenn ihr ihn ausgesprochen sympathisch findet, dürft ihr Ulbrig sogar daten.

Ihr könnt einen sarkorianischen Stammeshäuptling namens Ulbrig Olesk in eure Party aufnehmen. Der Begleiter folgt euch dann durchs ganze Spiel und kann dank seiner Shifter-Klasse im Kampf ordentlich austeilen. Und wenn ihr ihn ausgesprochen sympathisch findet, dürft ihr Ulbrig sogar daten. Neue Klasse: Apropos Shifter-Klasse. Dabei handelt es sich um eine komplett neue Klasse, die ihr bei Spielstart nun auch selbst wählen könnt. Shifter sind dazu in der Lage, recht frei zwischen tierischen Formen hin- und herzuwechseln.

Apropos Shifter-Klasse. Dabei handelt es sich um eine komplett neue Klasse, die ihr bei Spielstart nun auch selbst wählen könnt. Shifter sind dazu in der Lage, recht frei zwischen tierischen Formen hin- und herzuwechseln. Neues Gebiet: Der DLC führt eine neue Region ein, die ihr mit eurem neuen Begleiter besuchen könnt. Hier gibt es ein paar Abenteuer zu erleben und sogar einige neue Gegnertypen.

Der DLC führt eine neue Region ein, die ihr mit eurem neuen Begleiter besuchen könnt. Hier gibt es ein paar Abenteuer zu erleben und sogar einige neue Gegnertypen. Neue Zauber: Und weil es in Pathfinder ja nicht schon genug Zauber, Klassen und Talent gibt, führt der DLC sogar noch ein paar neue Zaubersprüche ein. Insgesamt acht Stück.

Wie startet man den DLC?

Das Entwicklungsteam rät dazu, für den DLC ein neues Spiel zu starten oder einen Spielstand zu laden, bevor ihr ganz am Anfang in die Bibliothek in Kenabres geht. Also die, in der ihr den Geschichtenerzähler rettet. Von hier aus könnt ihr Ulbrig dann ins neue Gebiet folgen. Nur so habt ihr wohl genug Zeit, um den Shifter auch wirklich näherzukommen.

Andernfalls erscheint Ulbrig allerdings auch im dritten oder fünften Akt in eurem Thronsaal, von wo ihr ihm auf seine persönliche Quest begleiten könnt.