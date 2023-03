Bei Steam und GOG sind gerade 14 fantastische Spiele stark reduziert

Mit Elex 2 und Horizon Zero Dawn sind gerade zwei spannende Open Worlds im Sale.

Eine gute Woche für Sparfüchse: Diesmal steigt nicht nur die wöchentliche Midweek Madness bei Steam, auch bei GOG sind gerade jede Menge Spiele stark reduziert. Wir haben euch die besten aktuellen Angebote rausgesucht, viel Spaß beim Stöbern!

Sale bei Steam

Highlight: Elex 2

9:00 Elex 2 - Testvideo zum Open-World-RPG von Piranha Bytes

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Piraha Bytes | Release: 1. März 2022 | Aktueller Preis & Rabatt: 25 Euro (um 50 Prozent reduziert)

Falls ihr bei Elex 2 lieber gewartet habt, bis es mal im Sale landet: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, zuzuschlagen. Ziemlich genau ein Jahr nach Release ist das Open-World-Spiel nur noch halb so teuer und ein paar Patches hat es inzwischen auch unter der Haube. Im Nachtest haben wir uns angeschaut, ob das Rollenspiel damit geschmeidiger läuft.

Nach wie vor ist die Technik der wunde Punkt von Elex 2. Aber die Open World hat trotzdem jede Menge zu bieten, besonders wenn ihr gerne frei erkundet (Jetpack-Fliegen!) und in jeder Ecke Geheimnisse entdecken wollt. Für Piranha-Bytes-Fans mehr vom Altbewährten, alle anderen müssen sich mit dem etwas angestaubten, aber irgendwie charmanten Spieldesign wohl erstmal anfreunden.

Für den Nachfolger hat unser Rollenspiel-Experte Peter schon einige konkrete Wünsche:

Weitere spannende Angebote bei Steam

Sherlock Holmes Chapter One: Der junge Sherlock löst Kriminalfälle auf einer sonnigen Mittelmeer-Insel und stellt sich seiner eigenen Vergangenheit (um 65 Prozent reduziert, von 45 auf 16 Euro. Gilt bis zum 13. März).

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments: Für viele Fans das beste moderne Sherlock-Spiel. Mehrere komplexe Fälle, die unseren Grips herausfordern und in denen ihr auch daneben liegen könnt (80 Prozent reduziert, von 30 auf 6 Euro. Gilt bis zum 13. März).

PLUS 5:36 GameStar TV: Sherlock Holmes - Crimes and Punishments - Folge 72/2014

Red Dead Redemption 2: Immer noch schwer zu glauben, wie lebendig sich dieses Western-Epos anfühlt. Hat neue Maßstäbe bei Open Worlds gesetzt, auch die Story hat es in sich - ihr braucht aber viel Geduld (67 Prozent reduziert, von 60 auf 20 Euro.Gilt bis zum 13. März).

Deep Rock Galactic: Eins der besten Koop-Spiele aller Zeiten, fragt nur mal unseren Experten Phil. Als Sci-Fi-Zwergentrupp schlagt ihr euch durch zerstörbare Minen (67 Prozent reduziert, von 30 auf 10 Euro. Gilt bis zum 16. März).

Marvel’s Midnight Suns: Richtig spaßiges Kartenspiel mit Superhelden-Setting und anspruchsvoller Rundentaktik (Digital+-Version um 50 Prozent reduziert, von 80 auf 40 Euro. Gilt bis zum 15. März)

14:19 Marvel's Midnight Suns - Test-Video zum Rundentaktik-Spiel der XCOM-Entwickler

Blacktail: Ihr kämpft als bogenschießende Hexe Baba Yaga gegen Dämonen und um euer eigenes Seelenheil (um 34 Prozent reduziert, von 30 auf 20 Euro).

Encased: Taktisches Rollenspiel in den retro-futuristischen 1970er Jahren. Mehr Schleichen als Kämpfen ist angesagt (80 Prozent reduziert, von 30 auf 6 Euro. Gilt bis zum 9. März).

Far Cry 5: Klassische Open World mit Shooter-Action. Der Bösewicht ist diesmal ein religiöser Fanatiker namens Joseph Seed (85 Prozent reduziert, von 60 auf 9 Euro. Gilt bis zum 9. März).

Anno 1800: Ein Muss für Aufbau-Fans, das bald sein letztes Update bekommt. Auch viele DLCs sind gerade reduziert (75 Prozent reduziert, von 60 auf 15 Euro. Gilt bis zum 9. März).

Finale bei Anno Anno 1800 mit Kreativmodus: Termin und Feature-Liste für das letzte große Update von Peter Bathge

Sale bei GOG

Highlight: Horizon Zero Dawn - Complete Edition

1:31 Horizon Zero Dawn im Gameplay-Trailer: Die PC-Version sieht fantastisch aus

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Guerilla Games | PC-Release: 7. August 2020 | Aktueller Preis & Rabatt: 17 Euro (um 67 Prozent reduziert)

Horizon Zero Dawn: Eine der schönsten Postapokalypsen der Spielegeschichte, mit einer riesigen Open World und vielen Stunden Story. Die Geschichte um die ausgestoßene Jägerin Aloy braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen, entwickelt sich aber zu einem mitreißenden Epos um die Natur der Menschheit.

Die Alte Welt (sprich, unsere moderne Zivilisation) ist untergegangen, von den Metropolen sind nur Ruinen übrig. Dafür durchstreifen gewaltige Roboter-Tiere die Welt, auf die wiederum eingeborene Stämme Jagd machen. Was ist mit der Menschheit passiert und warum werden die Maschinen immer gefährlicher? Das herauszufinden ist unsere Aufgabe.

Im Nachfolger geht Aloys Geschichte bereits weiter, noch gibt es Horizon Forbidden West aber ausschließlich für PlayStation. Warum ihr es trotzdem schon mal auf die Wunschliste setzen solltet und warum es sich definitiv lohnt, Horizon Zero Dawn nachzuholen, erzählt euch unser Horizon-Fan Steffi im spoilerfreien Podcast:

Link zum Podcast-Inhalt

Weitere spannende Angebote bei GOG

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition: Großartige Fortsetzung von Pathfinder: Kingmaker. Eins der besten Oldschool-Rollenspiele der letzten Jahre, für das ihr den Vorgänger nicht unbedingt kennen müsst (70 Prozent reduziert, 15 statt 50 Euro).

Norco: Adventure mit einer unglaublich starken Cyberpunk-Story (50 Prozent reduziert, von 15 auf 7,50 Euro).

Beyond a Steel Sky: Stimmungsvolles Sci-Fi-Adventure von den Baphomets-Fluch-Erfindern. Tipp von Redaktionsleiter Dimi, aber nicht für alle (66 Prozent reduziert, jetzt 10 statt 30 Euro):

Beyond a Steel Sky Spiele wie dieses gibt's eigentlich nicht mehr: Das ist gut und schlecht von Dimitry Halley

Alle Angebote im Preisvergleich

Wie jede Woche stellen wir euch auch diesmal wieder alle genannten Spiele und ihre Preise in verschiedenen Shops vor.

Ist diesmal bei den Spieleangeboten der Woche bei Steam oder GOG was für eure Bibliothek dabei? Oder habt ihr noch ein anderes Schnäppchen entdeckt, auf das ihr schon lange gewartet habt? Wir können in so einer Übersicht natürlich immer nur eine Auswahl anbieten, also freuen sich eure Mitleser in den Kommentaren sicher über weitere Tipps.