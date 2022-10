Pathfinder: WotR - Season 2 soll mit diesen drei DLCs an den Start gehen

Wenn ihr euch für klassische Rollenspiele begeistern könnt, gute Geschichten liebt und euch ein komplexes Regelsystem so wie seitenweise unvertonter Text nicht schrecken, dann führt aktuell kein Weg an Pathfinder: Wrath of the Righteous vorbei.

Das Rollenspiel ist eines der besten der jüngeren Zeit und bekam zuletzt mit der Enhanced Edition ein noch runderes Paket spendiert. Doch damit ist Wrath of the Righteous noch lange nicht am Ende! Obwohl ursprünglich nur ein Season Pass mit drei DLCs angekündigt wurde, sollen jetzt noch mehr Add-ons kommen. In Season 2 stecken drei weitere Erweiterungen, deren Inhalte nun enthüllt wurden.

Der Season Pass 2 steht seit heute, dem 25. Oktober 2022, zum Verkauf. Wann der erste DLC aber erscheint, ist noch unbekannt. Ursprünglich war von Herbst 2022 die Rede. Die wichtigsten Infos bekommt ihr auch im Trailer:

Diese drei DLCs stecken in Season 2

Bereits für die erste Season von Wrath of the Righteous gab es drei DLCs, die auch einzeln zum Verkauf standen. Allerdings konnte keine der Erweiterungen die Fan-Herzen erobern. Wir haben sowohl Unvermeidbares Unmaß als auch Durch die Asche ausprobiert und sind ebenfalls ein wenig enttäuscht gewesen. Unteranderem deshalb, da das Hauptspiel eben zur Rollenspiel-Weltklasse gehört!

Diese drei noch namenlose DLCs sollen es nächstes Jahr besser machen. Spannenderweise setzt einer davon Durch die Asche direkt fort.

Der erste DLC

Dieser DLC fügt als Erster überhaupt einen neuen Begleiter für eure Heldenparty hinzu. Um davon zu profitieren, müsst ihr also höchstwahrscheinlich ein neues Spiel anfangen. Gleichzeitig führt der DLC eine neue Klasse ein. Dabei handelt es sich um den Shifter. Shifter sind eine Krieger-Variante von Druiden, die sich in erster Linie auf Gestaltwandlung konzentrieren.

Sie nehmen also die Form wilder Tiere an, um Feinde im Nahkampf regelrecht zu zerfetzen. Bei dem neuen Begleiter könnte es sich um einen solchen Shifter handeln, das ist aber nur eine Vermutung. Zudem bringt die Erweiterung ein neues Gebiet namens Old Sarkoris. Ein einst von wilden Kriegern und Hexen bewohntes Land, das die Weltenwunde verheert hat.

Der zweite DLC

Mit dem insgesamt sechsten DLC wird eine neue Kampagne eingeführt. Diese Kampagne setzt dabei die Ereignisse aus dem DLC Durch die Asche fort. Ihr steuert also abermals eine größtenteils selbst erschaffene Gruppe aus Abenteurern, die jedoch über keine Legendenkräfte verfügen. Diesmal geht es nicht ums Überleben im zerstörten Kenabres, sondern um den Kampf gegen einen Dämonenkönig und seine eisigen Handlanger.

Das Abenteuer spielt zu einem Punkt in der Kampagne von Wrath of the Righteous, in der euer Kommandant oder eure Kommandantin als verschwunden gilt. Solltet ihr Durch die Asche nicht gespielt haben, könnt ihr für den DLC auch eine komplett neue Gruppe erstellen. Habt ihr den DLC abgeschlossen, schaltet ihr damit einen neuen Dungeon im Hauptspiel frei.

Der dritte DLC

Mit diesem DLC könnt ihr im Verlauf der Hauptstory nach Kenabres zurückkehren und die Stadt von einer anderen Seite sehen. Eigentlich wird diese Siedlung gleich zu Beginn von Dämonen zerstört. Der DLC zeigt Kenabres allerdings im Aufbau und damit in friedlicheren Zeiten.

Zu Ehren eures legendären Charakters wird ein Fest in der Stadt ausgerichtet, an dem ihr natürlich teilnehmen dürft. Es geht darum, eine gute Zeit zu haben, mit Begleitern zu interagieren und vielleicht ein romantisches Abenteuer zu erleben. Klingt alles sehr friedvoll, doch der Krieg bedroht nach wie vor die Stadt und wer weiß, welche Gefahren sonst noch in Kenabres lauern.

Wenn ihr mit Wrath of the Righteous noch gar nicht losgelegt habt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür gekommen! Wenn ihr noch mehr Argumente braucht, dann lest am besten gleich in unseren Nachtest:

97 25 Mehr zum Thema Pathfinder: Wrath of the Righteous im Nachtest

Was haltet ihr von diesen neuen Erweiterungen? Genau das, was ihr euch erhofft habt oder seid ihr noch nicht überzeugt? Schreibt es uns in die Kommentare! Gerne auch, ob ihr mit dem letzten Season Pass für Wrath of the Righteous Spaß hattet.