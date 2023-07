Payday 3 hat einen Plan, wie euch die Waffen richtig lang bei der Stange halten sollen

Kaum zu glauben, aber der Release von Payday 3 rückt tatsächlich mit großen Schritten näher – schon Mitte September geht’s los, also in rund zwei Monaten.

Aktuell versorgen euch die Entwickler mit wöchentlichen Update-Videos, diesmal dreht sich alles um die Kämpfe, Gegner und Waffen. Wir fassen die wichtigsten Punkt aus dem zehnminütigen Video kompakt für euch zusammen.

So funktioniert die neue Waffen-Progression in Payday 3

Die wohl wichtigste Ankündigung aus dem neuen Entwicklervideo dürfte das neue Progressionssystem für die Waffen sein. In Payday 2 konnten Waffen bereits mit verschiedenen Mods ausgestattet werden, um sie an euren Spielstil anzupassen und ihre Leistung zu verbessern. Schalldämpfer sind etwa super, wenn ihr eine Mission leise absolvieren wollt.

Diese Mods werden einfach mit der Ingame-Währung Continental gekauft, durch Achievements verdient oder per DLC freigeschaltet.

In Payday 3 soll sich das folgendermaßen ändern: Ihr könnt nach wie vor Visiere, Magazine, Schäfte und mehr an eure Waffen dübeln, doch dafür müsst ihr die Waffe nun benutzen und mit ihr Erfahrung sammeln. Je mehr Erfahrung ihr sammelt, desto mehr Optionen werden freigeschaltet.

Ihr könnt allerdings auch vorgefertigte Loadouts nutzen, die zu jeder Waffe gehören. Diese können nicht angepasst werden, gewähren aber Zugriff auf Mods, die ihr vielleicht noch nicht freigeschaltet habt. Auch hiermit könnt ihr Erfahrungspunkte sammeln. Das ganze erinnert letztlich an das Progression-System in Call of Duty.

Weitere neue Infos zu Feinden und Kämpfen

Natürlich haben die Entwickler nicht nur über die Waffen gesprochen, sondern auch über Gegner, Kämpfe und was sich dort alles ändern wird. Die wichtigsten Infos in Kurzfassung:

Schwierigkeitsgrad : Es wird vier Schwierigkeitsgrade geben. Normal, Hard, Very Hard und Overkill. Dieser wirkt sich auf die Anzahl der Feinde, ihre Treffsicherheit und ihren Schaden aus, während Lebenspunkte gleich bleiben.

: Es wird vier Schwierigkeitsgrade geben. Normal, Hard, Very Hard und Overkill. Dieser wirkt sich auf die Anzahl der Feinde, ihre Treffsicherheit und ihren Schaden aus, während Lebenspunkte gleich bleiben. Movement : Zu den Bewegungsmöglichkeiten im Spiel gehören Rutschen, Hangeln und über Hindernisse klettern.

: Zu den Bewegungsmöglichkeiten im Spiel gehören Rutschen, Hangeln und über Hindernisse klettern. Rüstungssystem : Das Rüstungssystem wirkt sich auf das Gesamtgewicht und die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers aus. Wird die Rüstung zerstört, verliert ihr anschließend Gesundheit, die nicht regeneriert wird.

: Das Rüstungssystem wirkt sich auf das Gesamtgewicht und die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers aus. Wird die Rüstung zerstört, verliert ihr anschließend Gesundheit, die nicht regeneriert wird. Feinde : Gegener sind in gewöhnlich, ungewöhnlich und Specials unterteilt. Gewöhnliche Feinde sind etwa normale Polizisten, ungewöhnliche Feinde sind etwa Scharfschützen und zu den Specials gehören unter anderem die altbekannten Cloaker, Dozer und Zapper.

: Gegener sind in gewöhnlich, ungewöhnlich und Specials unterteilt. Gewöhnliche Feinde sind etwa normale Polizisten, ungewöhnliche Feinde sind etwa Scharfschützen und zu den Specials gehören unter anderem die altbekannten Cloaker, Dozer und Zapper. Alte Special-Feinde : Der Bulldozer bekommt zwei neue Nahkampfattacken (Ansturm & Tritt), der Cloaker soll noch herausfordernder und nerviger werden und der Zapper bekommt eine neue Betäubungsmechanik. Alle Feinde können nun hinter Schildträgern in Deckung gehen.

: Der Bulldozer bekommt zwei neue Nahkampfattacken (Ansturm & Tritt), der Cloaker soll noch herausfordernder und nerviger werden und der Zapper bekommt eine neue Betäubungsmechanik. Alle Feinde können nun hinter Schildträgern in Deckung gehen. Neuer Special: Der Nader ist ein neuer Spezialgegner, der mit Gasgranaten um sich wirft.

Wie gefallen euch die angekündigten Neuerungen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!