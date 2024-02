Payday 3 plant Großes für 2024: Mit diesen Inhalten und Verbesserungen soll der Koop-Shooter gerettet werden

2024 möchten die Entwickler von Payday 3 möglichst viele Fan-Wünsche umsetzen.

Schon vor Release befürchteten wir, dass Payday 3 Probleme haben wird, sich mit seinem Vorgänger zu messen. Die Annahme hat sich bewahrheitet und nun hat Payday 2 tatsächlich mehr aktive Spieler als der aktuelle Serien-Ableger.

Um das zu ändern, haben die Entwickler bereits vor einigen Wochen Operation Medic Bag angekündigt, bei der besonders auf das Feedback der Community eingegangen werden soll. Nun wurden die konkreten Inhalte über die offizielle Website bekanntgegeben.

Mit diesen Inhalten soll Payday 3 gerettet werden

Die meisten Anpassungen und Inhalte von Operation Medic Bag sollen 2024 erscheinen. Eine genauere Zeitangabe gibt es noch nicht. Es wurde lediglich angekündigt, welche Änderungen der Roadmap als erstes angepeilt werden:

Erste Anpassungen

Die folgenden Inhalte und Verbesserungen könnt ihr als erstes erwarten:

Wiederkehrende kleine Inhaltswellen

Controller-Verbesserungen

Ausrüstung kann umbenannt werden

Rotierende Schleich-Modifikationen

Kick-Abstimmungen

Schnelles Spiel wird hinzugefügt

wird hinzugefügt Nicht-fertig-Button

Erneut-Spielen-Feature

Spieler können nach einer beendeten Runde der Party hinzugefügt werden

Tägliche Aktivitäten mit Belohnungen

Masken-Automat mit wöchentlich rotierendem Inhalt

Verbesserungen für Kommunikationsrad

Wie sich Payday 3 ohne Rettungsaktion spielt, erfahrt ihr in unserem Test:

15:24 Payday 3 - Testvideo zum neuen Heist-Shooter

Weitere Inhalte und Verbesserungen für 2024

Einzelspieler- und Offline-Modus: Der neue Modus soll in zwei Phasen erscheinen. Zunächst wird ein Einzelspieler-Modus hinzugefügt, der jedoch weiterhin eine Internetverbindung benötigt. Einige Zeit später erscheint ein weiteres Update, mit dem ihr auch ohne Internet spielen könnt.

Challenge-basierter Fortschritt: Die Challenges werden größtenteils entfernt und gegen ein Fortschrittssystem ausgetauscht, das an Heist-Abschlüsse gekoppelt ist. Das noch existierende Challenge-Gerüst soll zukünftig dafür dienen, einige spezielle kosmetische Items erhalten zu können.

Neue Inhalte: Neben drei neuen DLCs soll es einen weiteren kostenlosen Heist, mehrere Skill-Reihen, kosmetische Items, Belohnungen und ein kostenloses leichtes Maschinengewehr geben.

DLC-Preise: Die Preise der kommenden DLCs werden laut Starbreeze überdacht. Den Trailer zur aktuellen Erweiterung Syntax Error seht ihr hier:

2:16 Payday 3 will nach dem schwachen Start mit Chapter 1 die Herzen von Heist-Fans zurückstehlen

Stabilität, Matchmaking und Server Browser: Es sind neue Social-Features geplant sowie ein Umbau des Matchmakings. Außerdem soll der Server-Browser ein Umstyling erhalten, das an das Crime.Net aus Payday 2 angelehnt ist.

UI-Umgestaltung: Fast das gesamt UI soll umgestaltet werden. So sollen Spieler besser einsehen können, was um sie herum passiert.

Was kommt danach?

Unreal Engine 5 und In-Game Store: Sobald die Entwickler zufrieden mit den Anpassungen sind, wollen sie auf Unreal Engine 5 umrüsten und einen In-Game Store hinzufügen. Letzteres ist bereits für 2025 angedacht. Weitere interessante Beiträge zu Payday findet ihr hier:

Was haltet ihr von den angekündigten Anpassungen des Koop-Shooters? Habt ihr Payday 3 schon ausprobiert und falls ja, hat es euch zugesagt? Welche zukünftigen Änderungen und Anpassungen wünscht ihr euch? Glaubt ihr, dass das Spiel noch gerettet werden kann?