Payday 3 hat sein wichtigstes Update nach Release schon jetzt angekündigt

So wird Payday 3 zum Release im September aussehen.

Seit dieser Woche wissen wir endlich mehr über Payday 3: Der Koop-Stealth-Shooter, bei dem ihr mit bis zu drei Freunden Banken, Juweliere und andere Orte überfallt und ausraubt, erscheint bereits Mitte September 2023.

Auch Gameplay, das umgehend an den enorm erfolgreichen Vorgänger erinnert, gab es erstmals in folgendem Trailer zu sehen:

1:46 PayDay 3: Hier seht ihr das erste Gameplay aus dem Shooter - und wow, sieht das gut aus!

Falls ihr euch jetzt denkt: Ja, geil, das sieht so gut aus! - dann haben wir richtig gute Neuigkeiten für euch. Denn die Entwickler haben auf ihrer Webseite ein FAQ veröffentlicht, das Hoffnung auf noch viel, viel bessere Optik macht.

Payday 3: Unreal Engine 5 ist fest geplant

Auf ihrer Webseite beantworten die Entwickler von den Starbreeze Studios einige der wichtigsten Fragen zu ihrem kommenden Spiel.

Besonders spannend ist dabei die Frage, in welcher Engine Payday 3 eigentlich entwickelt wird. Laut Starbreeze wird der Koop-Shooter zunächst in der Unreal Engine 4 erscheinen. Allerdings sei ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 bereits fest eingeplant:

Wir haben mit der Entwicklung des Spiels auf der Unreal 4 begonnen, also macht es für uns am meisten Sinn, es so zu veröffentlichen. Wir planen, nach der Veröffentlichung, auf die Unreal Engine 5 aufzurüsten.

Dass ein solches Grafik-Upgrade tatsächlich funktionieren kann, hat Epic Games bereits eindrucksvoll mit Fortnite bewiesen. In anderen Fällen hat so ein Engine-Sprung aber bereits für große Probleme gesorgt, etwa beim kontroversen Shooter The Day Before.

Was wurde sonst noch angekündigt? Die Grafik war natürlich nicht das einzige Thema im Entwickler-FAQ. So wurde etwa verraten, dass das Spiel in New York spielen wird und die altbekannte Gang bestehend aus Dallas, Chains, Hoxton und Wolf zurückkehrt.

Auch zum Season Pass gab es erste Infos: Ähnlich wie im Vorgänger wird es wieder haufenweise DLCs geben, in denen neue Heists, Skins und Waffen enthalten sein werden. Im Silver Season Pass, den ihr mit der Silver Edition bekommt, sind alle DLCs drin, die sechs Monate nach Release erscheinen. Bei der Gold Edition sind es die ersten zwölf Monate.

Zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung bietet Payday 2 mehr als 80 DLCs zu Preisen zwischen 3 und 7 Euro - wenn Payday 3 eine ähnliche Langlebigkeit beweisen kann, sind die Season Passes also wohl nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.