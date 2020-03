Bastler baut sich einen PC in einer Autofelge

Sich seinen eigenen PC zu bauen, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Und auch an Autos herumzuschrauben ist ein verbreitetes Hobby. Der Reddit-User Concept21 hat beides in einem beeindruckenden Projekt verbunden: Sein Eigenbau ist ein Rechner in einer Autofelge. Klingt verrückt? Das Ergebnis seht ihr hier:

In einem Reddit-Post beantwortete Concept21 Fragen zu seiner ausgefallenen Idee. Das Rad ist ein Keskin KT17, hat einen Durchmesser von 22 Zoll und kostete ihn 250 Dollar - es war also nicht der teuerste Part. An der Vorderseite hat er Plexiglas angebracht, die Belüftung funktioniert über mehrere Ventilatoren zu den Seiten und nach oben. Wie genau der Bau funktioniert hat, dokumentierte er in einer Fotogalerie:

Ihr fühlt euch inspiriert? Falls ihr selbst daran interessiert seid, euch euren eigenen Gaming-PC zusammenzubauen, haben wir für euch die besten Konfigurationen für alle Preisklassen von 500 bis 2.000 Euro zusammengestellt:

Wegrollen kann der Reifen-PC natürlich nicht und er ist auch nicht in der Lage, sich zu drehen, wie Concept21 klarstellt. Der passionierte Bastler hat bereits zuvor einen ähnlichen Eigenbau konstruiert, war aber mit der Belüftung nicht ganz zufrieden. Das einzige, was ihn bei seinem neuen Ergebnis stört, ist der Kabelsalat an der Rückseite. Ob er den Rechner vor allem für Rennspiele benutzen wird, verriet Concept21 übrigens nicht.

PC-Komponenten sind derzeit schwerer zu bekommen als normalerweise, zumindest in Frankreich und Italien. Schuld daran ist die Corona-Krise, die für Probleme in Liefer- und Produktionsketten sorgt. Bisher blieb Deutschland von solchen Einschränkungen weitgehend verschont.