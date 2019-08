Auch in dieser Woche feiern einige interessante Titel für PC-Spieler ihren Release. Sowohl Action- und Horror-Fans, als auch Anhänger bedächtiger Strategie kommen auf ihre Kosten.

Zunächst zur Action: Dark-Souls-Entwickler From Software veröffentlicht Metal Wolf Chaos am Dienstag endlich auch im Westen. Das Remaster Metal Wolf Chaos XD fängt die Atmosphäre des Originals ein, liefert aber eine überarbeitete Grafik sowie 4K und 16:9-Support. Das Original stammt von 2004 und wurde exklusiv in Japan herausgebracht.

Ebenfalls am Dienstag findet der Release des Horror-Puzzlers Silver Chains statt. Hier finden wir uns in einem Spukhaus wieder und müssen es irgendwie schaffen, das gruselige Anwesen zu verlassen. Dafür verstecken wir uns vor den Geistern und lösen knifflige Rätsel.

Für Strategen erscheint am Dienstag Age of Wonders: Planetfall. Der neue Ableger der Rundenstrategie-Reihe wagt den Sprung ins Sci-Fi-Setting. In einem extra Artikel erklären wir, warum Age of Wonders: den Setting-Wechsel besser hinbekommen könnte als Civilization: Beyond Earth.

Am Donnerstag erscheint mit Apsulov: End of Gods ein Horror-Adventure, das nordische Mythologie mit Science Fiction mischt. Wir erwachen in einem futuristischen Heiligtum tief unter der Erde und müssen die Geheimnisse der Mythologie und mächtiger Artefakte aufdecken.

Auch Weltraum-Piloten bekommen am Donnerstag frisches Futter serviert: In Subdivision Infinity DX düsen wir durch 30 Haupt- und Nebenmissionen, fechten Dogfights aus und kämpfen uns so durch eine durchchoreographierte Story-Kampagne.

