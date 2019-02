Der Februar ist schon wieder zur Hälfte rum. Ihr habt die Zeit sicherlich gut genutzt und euren Pile of Shame abgearbeitet - oder wollt ihn noch ein bisschen in die Höhe treiben. So oder so haben wir hier die aktuellen Neuerscheinungen für die Woche vom 18. Februar bis zum 22. Februar 2019 für euch.

Zwischen kleineren Indie-Spielen steckt dieses Mal auch ein AAA-Brocken, der euch Dutzende Stunden in seiner Sci-Fi-Fantasy-Welt festhalten will: Anthem von Entwickler Bioware. Seid ihr Origin-Access-Nutzer, dürft ihr bereits zum Zeitpunkt dieses Artikels spielen.

Artikel-Roadmap: So läuft unser Anthem-Test ab

Wenn euch der Loot-Shooter nicht zusagt, haben wir diese Woche auch Yakuza Kiwami für euch, ein Remake des ersten Teils der Reihe. In Bannermen kommen dagegen alle Fans von Mittelalter-Strategie auf ihre Kosten. Und wenn euch nach Rundentaktik zumute ist, werft mal einen Blick auf Batalj.

Montag, 18. Februar

Dienstag, 19. Februar

Mittwoch, 20. Februar

Donnerstag, 21. Februar

Freitag, 22. Februar