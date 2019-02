Anthem ist da! Zumindest im Early Access lässt sich Biowares neuer Koop-Shooter bereits seit Freitag, den 15. Februar in vollem Umfang spielen und am folgenden Freitag, den 22. Februar folgt der finale Release. Da fragt ihr euch jetzt sicher: Wie gut ist Anthem denn nun geworden? Wann liefert die GameStar den Test und eine Wertung?

Wir arbeiten daran! Im Laufe der Release-Woche von Anthem werden wir euch nicht nur einen großen Test liefern, sondern jeden Tag Artikel zu den einzelnen Bestandteilen des Spiels.

Was haben wir für euch geplant? In einer Art Test-Tagebuch werden wir von Montag bis Freitag die folgenden Themen behandeln:

Montag, 18.02. : Anthem bietet grandiose Action - aber sonst?

: Anthem bietet grandiose Action - aber sonst? Dienstag, 19.02. : Story - Kann Bioware noch die besten Geschichten erzählen?

: Story - Kann Bioware noch die besten Geschichten erzählen? Mittwoch, 20.02. : Multiplayer - Wie viel Koop steckt im Koop-Shooter Anthem?

: Multiplayer - Wie viel Koop steckt im Koop-Shooter Anthem? Donnerstag, 21.02. : Endgame - Was bietet Anthem nach Abschluss der Kampagne?

: Endgame - Was bietet Anthem nach Abschluss der Kampagne? Donnerstag, 21.02.: Technik-Check von Anthem

Alles zum Early Access von Anthem - So spielt ihr schon vor Release

Und wann kommt der GameStar-Test mit Wertung?

Sobald wir alle Einzelaspekten des Spiels durchleuchtet haben, liefern wir euch voraussichtlich am Freitag, den 22. Februar pünktlich zur Veröffentlichung unseren finalen Review-Artikel inklusive Wertung.

Allerdings wird laut den Entwicklern ebenfalls bereits am Freitag ein großer Day-One-Patch veröffentlicht. Sollte dieses erste Update das Spiel fundamental verbessern oder verschlechtern, werden wir das so schnell es geht in unsere Wertung übernehmen.

Parallel zu den großen Test-Artikeln liefern wir aber auch noch täglich aktuelle News, witzige Kuriositäten und hilfreiche Guides rund um das Thema Anthem. Schaut für den kompletten Überblick einfach auf unserer Produktseite von Anthem vorbei.

Wie sich Bioware mit Anthem neu erfindet (Plus-Report)