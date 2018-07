In dieser Woche geht es in den hohen Norden: Der dritte und abschließende Teil der Banner-Saga-Trilogie erscheint und führt die in der nordischen Mythologie angelehnten Geschichte zu Ende.

Alternativ gibt es Nostalgie im Doppelpack: Am Dienstag erscheinen nicht nur die Mega Man x Legacy Collections, sondern auch das Jump&Run Jack B. Nimble, dass grafisch zurück in die Zeit des ersten Gameboys wirft. Wer für Nostalgie etwas übrig hat, sollte sich den Titel anschauen.

Alle weiteren interessanten Neuveröffentlichungen der Woche in unserer Übersicht.

Montag, 23. Juli

Dienstag, 24. Juli

Mittwoch, 25. Juli

Donnerstag, 26. Juli

Freitag, 27. Juli

