PC-Releases der Woche - Die Neuerscheinungen vom 4. bis 9. Juni

Der Spielemonat Juni kommt langsam in Fahrt. Zwar verstecken sich auch diesmal die großen Blockbuster im Release-Kalender, dafür wartet ein vielversprechendes Rollenspiel auf gierige Zockerhände.

Vampyr von den Machern von Life is Strange erscheint nämlich bereits am Dienstag, den 5. Juni. Der Titel gibt bereits die Marschrichtung vor. Als Vampir müsst ihr in London kurz nach dem Ende des ersten Weltkrieges eurem Blutdurst nachkommen. Alternativ könnt ihr die Bürger aber auch verschonen, müsst dafür aber mit weniger durchschlagskräftigen Vampir-Fähigkeiten leben. Die französischen Entwickler bei Dontnod versprechen viel Entscheidungsfreiheit und eine düstere Geschichte.

Shaq Fu kehrt zurück

Mit Shaq Fu: A Legend Reborn erhält das Fighting-Spiel aus dem Jahre 1994 eine richtige Fortsetzung. Das ist nicht nur aufgrund der Zeitspanne zwischen den beiden Spielen verwunderlich, sondern auch weil Shaq Fu gemeinhin als eines der schlechtesten Videospiele überhaupt gilt. Dank Crowdfunding-Unterstützung und der Werbetrommel von Basketball-Ikone Shaquille O'Neal wurde der klassische Side-Scroller aber dennoch erfolgreich finanziert.

Nach fast einem Jahr im Early Access erscheint am 5. Juni Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr als Vollversion. Im Action-Rollenspiel mit Sandbox-Modus übernehmt ihr die Rolle eines Agenten der Inquisition. Aus der von Diablo und Co. bekannten Perspektive metzelt ihr euch durch allerlei Getier und habt auch mehrere Klassen zur Auswahl. Zudem lässt sich die Umgebung teilweise zerstören und auch Fahrzeuge sind steuerbar.

Apropos Fahrzeuge: Asphaltfreunde bekommen in dieser Woche mit MotoGP 18 die passende Motorradsimulation und mit Antigraviator ein Rennspiel der Marke Wipeout und F-Zero.

Vampyr - Screenshots ansehen

Die wichtigsten Game Releases vom 04. Mai bis zum 09. Juni

Dienstag, 05. Juni

Mittwoch, 06. Juni

Donnerstag, 07. Juni

Die Woche für Konsolen: Veröffentlichungen für PS4, Xbox One und Nintendo-Geräte