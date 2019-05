Der Sommer ist ja traditionell die ruhige Jahreszeit der Spielebranche, in der nur wenige Releases auf dem Programm stehen. Bisher ist davon in diesem Jahr allerdings noch nichts zu spüren - im Gegenteil: die letzte Mai-Woche ist vollgepackt mit neuen interessanten Titeln!

Zum Wochenstart werden vor allem Fans von Aufbaustrategie- und Management-Sims bedient: In Railroad Corporation errichtet ihr ein Eisenbahn-Imperium, in Constructor Plus baut ihr eine komplette Stadt nach euren Vorstellungen auf.

Zeit für Addons!

Am Dienstag will Layers of Fear 2 die Horror-Fans unter euch begeistern - ob das klappt, lest ihr bereits vorab in unserem Test. Außerdem gibt's neues Story-Futter für Mittelalter-Fans im DLC Kingdom Come: A Woman's Lot, das große Addon Spellforce 3: Soul Harvest erweitert das Fantasy-RTS um neue Völker und Geschichten und mit Inquisitor: Prophecy geht ein Standalone-Addon zum Warhammer-RPG Inquisitor: Martyr an den Start.

Void Bastards erscheint am Mittwoch und mischt das Spielprinzip von System Shock beziehungsweise Bioshock mit Roguelike-Elementen und einem äußerst stylischen Comic-Stil. Und in Conan Unconquered verteidigt ihr in einer Mischung aus Echtzeit-Strategie und Survival eure Basis gegen immer größere Gegnerhorden - wahlweise auch zu zweit im Koop.

Ende der Woche schickt euch dann Outer Wilds auf Erkundungstour durch ein fremdes Sonnensystem, während ihr in einer Zeitschleife feststeckt, und SteamWorld Quest, die Fortsetzung von SteamWorld Dig und SteamWorld Heist, wechselt erneut das Genre und kommt als kartenbasiertes RPG daher.

