PC-Releases der Woche: New World, Fifa 22 und viele Geheimtipps

Und schon ist wieder Montag! Wir versüßen euch den Wochenstart mit den spannendsten PC-Spielen, die in dieser Woche bei Steam und Co. erscheinen. Mit New World und Fifa 22 sind große Namen dabei, aber daneben erscheint noch jede Menge Nachschub für Fans von Action, Story-Spielen und Simulationen.

Highlight der Woche: New World

Genre: MMO | Release: 28. September 2021 | Entwickler: Amazon Game Studios | Plattform: PC

Nach mehreren Verschiebungen und Beta-Phasen ist es nun endlich soweit: Ab Dienstag, 28. September 2021 will New World beweisen, dass Amazon erfolgreiche Spiele entwickeln kann. Das MMO versetzt euch auf die Insel Aeternum, auf der drei große Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen.

Ihr seid mit Nah- und Fernkampfwaffen wie Schwertern oder Musketen ausgerüstet, werft mit magischen Angriffen um euch und müsst Angriffen geschickt ausweichen wie in einem Action-Rollenspiel. Wie sich das spielt? Unsere Experten ziehen ein Fazit nach der Beta:

27 14 Mehr zum Thema New World - Top oder Flop? Das Betatest-Fazit unserer Redaktionsexperten

Die wichtigsten PC-Releases vom 27. September bis 2. Oktober 2021

Ab Montag, 27. September

Xera: Survival: Kostenloser PvE-Shooter mit Survival-Elementen. Ihr seid allein oder mit Freunden unterwegs und müsst in einer offenen Welt überleben, die von Killer-Robotern überrannt wurde.

Nykra: Buntes und pixeliges Sci-Fi-Adventure, in dem ihr auf eine Reise durchs Weltall und eure eigenen Gedanken geht.

DwarfHeim: Wie bei Zwergen üblich, dreht sich hier alles um Zusammenarbeit - sprich, den Koop-Modus. Ihr könnt eure Freunde zur Echtzeitstrategie einladen, auch wenn sie das Spiel nicht selber besitzen.

Ab Dienstag, 28. September

New World: Alle Infos gibt's oben, hier steht es nur für die Ungeduldigen, die immer gleich zur Liste hüpfen.

Lemnis Gate: Shooter-Hoffnung mit wirklich ungewöhnlicher Idee. Oder habt ihr schon mal von rundenbasiertem Ego-Shooter gehört?

Away: The Survival Series: Ihr liebt Natur-Dokus? Dann solltet ihr euch Away unbedingt anschauen. Ihr spielt darin einen australischen Gleitbeutler und erlebt seinen Kampf ums Überleben.

In Sound Mind: Psychohorror, der euch durch eine experimentelle Therapie schickt. Ein Kassettenrekorder führt euch durch bizarre Erinnerungswelten.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases: Im Adventure-Krimi erlebt ihr die frühen Jahre des berühmten Detektivs Hercule Poirot und helft ihm, Fälle zu knacken.

Ab Mittwoch, 29. September

A Juggler’s Tale: Hübsches Adventure von deutschen Entwicklern, das in Gedichtform die Geschichte eines Akrobaten-Mädchens erzählt, das seine Freiheit sucht.

Madness: Project Nexus: Rasant, brutal, arcadig - wer Buttons in Rekordzeit mashen kann, ist in diesem Gun'em'Up klar im Vorteil.

Ab Donnerstag, 30. September

eFootball 2022: Hieß früher mal Pro Evolution Soccer, jetzt hat sich die Fußball-Simulation umbenannt und ist Free2Play.

Industria: Ihr seid im alternativen Ost-Berlin am Abend des Mauerfalls unterwegs und sucht euren verschwundenen Kollegen. Dabei kommen euch Roboter in die Quere. Wird mit ungefähr vier Stunden ein kurzes Vergnügen.

117 9 Mehr zum Thema Neuer Story-Shooter bei Steam tritt in große Fußstapfen

Unsighted: Dystopische Pixel-Action mit riesigen Bossen und Kampf-Kombos, die es zu meistern gilt.

Hot Wheels Unleashed: Wovon fast jedes Kind der 90er nur träumen konnte: Abgedrehte Rennen in feinster Grafik mit den Spielzeugautos fahren.

Rogue Lords: Vampire, Dämonen und taktische Rundenkämpfe! Ihr steht auf der Seite des Bösen und bekämpft die Kräfte des Guten.

Astria Ascending: Ein klassisches JRPG, das an klassisches Final Fantasy erinnert. Und sich sogar einige Entwickler davon stibitzt hat. Kommt mit beeindruckend schöner handgezeichneter Grafik daher.

Aeon Drive: Nachschub für die Cyberpunk-Fans unter euch, die mit Pixel-Platformern was anfangen können.

Toy Soldiers HD: Noch ein Spielzeug-Spiel. Statt Hot Wheels steuert ihr hier aber Spielzeugsoldaten und Panzer über Schlachtfelder.

Impostor Factory: Hat nichts mit Among Us zu tun, sondern stammt vom Entwickler hinter To The Moon und Finding Paradise. Diesmal soll es gruseliger zugehen, aber wir rechnen erneut mit einer berührenden Story.

Ab Freitag, 1. Oktober

Fifa 22: In der neuen Ausgabe der Fußball-Simulation soll das HyperMotion-Gameplay für noch realistischere Bewegungen sorgen. PC-Spieler müssen allerdings auf einige Funktionen verzichten, die auf den NextGen-Konsolen dabei sind.

Arvita: In dieser Woche sind die MMO-Scheinwerfer natürlich auf New World gerichtet, aber auch Arvita will euch überzeugen. Ihr spielt vor allem PvD, also Player vs. Developer. Die Entwickler wollen dabei als eine Art Spielleiter auftreten.

Ab Samstag, 2. Oktober

Shelter Manager: Simulation, in der ihr einen Endzeit-Bunker für eure Gruppe Überlebender baut und verwaltet. Startet in den Early Access.

Hier gibt es die gesamte Monatsübersicht vom September 2021 nochmal als Video:

Ihr sucht die neuen Konsolenspiele der Woche? Dann schaut mal rüber zu den Kolleginnen und Kollegen von GamePro!