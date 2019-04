Nein, das zweite Quartal beginnt noch nicht mit echten Knallern. Die folgen erst ein wenig später in diesem Monat.

Deswegen ist das Spiel der Woche Super Dragon Ball Heroes: World Mission - Ein Kartenspielableger aus dem Dragon-Ball-Universum. Noch kurioser als die Idee eines Dragon-Ball-Kartenspiels ist der Totally Accurate Battle Simulator, ein Mix aus Massenschlachten und Physik-Blödelei, ähnlich dem Ultimate Epic Battle Simulator.

Abgedreht ist auch die Welt von We Happy Few, die in dieser Woche um einen ersten DLC erweitert wird: They Came from Below dreht sich um Roboter und die beiden Charaktere Roger und James. They Came from Below ist der Auftakt zu insgesamt drei DLC-Episoden mit neuen Abenteuern.

Und ein Spiel heben wir diese Woche noch hervor: Islanders ist ein hübsches, minimalistisches Aufbauspiel für kleine Insel-Imperien. Vielleicht kein Konkurrent für die aktuellen Genre-Großkaliber Tropico 6 und Anno 1800, aber als kleines Häppchen zwischendurch für einige Aufbau-Fans vielleicht einen Blick wert.

