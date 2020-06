Seit Jahren gab es immer wieder vereinzelte Hinweise, dass die beliebte JRPG-Serie Persona für den PC erscheinen könnte. Am 13. Juni 2020 hat das Warten möglicherweise ein Ende: Wie ein neuer Eintrag auf SteamDB zeigt, soll zu diesem Termin Persona 4 Golden auf Steam erscheinen.

Offiziell hat der Entwickler und Publisher Atlus die Veröffentlichung noch nicht angekündigt, allerdings lassen die auf SteamDB gefundenen Teaserbilder wenig Spielraum zu. Nicht nur der SteamDB-Entwickler bestätigt deren Echtheit, sondern auch mehrere bekannte Leaker wie Daniel Ahmad und Wario64.

Fair warning, while these images do exist on the CDN, there's no denying that, but that is not the definitive proof as that can still be faked (remember battlefront 3?)



With this one, I had various proofs shared from independent sources, so it does appear to be the real deal.