Pioneers of Pagonia: Das »bessere« Siedler rückt zum 1.0-Release mit einer großen Story-Kampagne an

Pioneers-Fans haben gut Lachen, denn bald kommen große neue Inhalte in Spiel!

Wir setzen in der Überschrift bessere in Anführungszeichen, aber nur, weil Pioneers of Pagonia nun mal kein offizieller Siedler-Nachfolger ist. Qualitativ gewinnt das Aufbauspiel von Volker Wertich den Vergleich mit dem von ihm einst ersonnenen Ubisoft-Franchise allemal, wie unser Test zu Neue Allianzen belegt.

Jetzt zu was Gutem, nämlich der Zukunft von Pioneers of Pagonia. Das Entwicklerteam bereitet sich gerade auf einen historischen Meilenstein für das Spiel vor, nämlich den finalen 1.0-Release.

Im weiteren Jahresverlauf 2025 soll es so weit sein. Aber das ist noch längst nicht alles!

Roadmap mit kommenden Inhalten enthüllt

Für das Jahr 2025 sind eine ganze Reihe an Neuerungen geplant, die wir euch nun genauer vorstellen: