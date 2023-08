Jemand hat PlayStation bis 2050 abonniert - und dahinter steckt wohl ein Plan

Keine Sorge, Nathan: Du wirst wohl auch noch im Jahr 2050 gespielt!

Na, wie lange laufen eure Spiele-Abos so? Noch eine Woche? Einen Monat? Ein halbes Jahr? Pah, das ist doch Kleinkram! Ihr müsst in größeren Dimensionen denken! Was ist denn, wenn die Chefetagen von Sony und Microsoft im Jahr 2035 auf die Idee kommen: Lasst uns den Game Pass / PlayStation Plus teurer machen! Und das gleich um happige zehn Fluffys (das ist die bis dato eingeführte Weltwährung).

Um diesem Szenario zu entgehen, hat ein Reddit-User Nägel mit Köpfen gemacht. Auf einem Foto sieht man, dass er sein PS-Plus-Deluxe-Abonnement um stolze 27 Jahre verlängert hat. Das wirft natürlich Fragen auf.

Ein fragwürdiger Life-Hack

Steckt ein Schwabe dahinter? Nein! Bei dem sparfreudigen PlayStation-Zocker scheint es sich um eine Person aus der Türkei zu handeln. Das verrät die auf dem Bild zu sehende Währung. Na gut, die Sprache hat auch ihr Übriges getan.

Wir haben übrigens schon für euch umgerechnet: Für die 27 Jahre Sorgenfreiheit hat der User nach aktuellem Währungskurs gerade einmal 417 Euro und 96 Cent bezahlt, also in etwa so viel, wie für eine PlayStation 5 oder für ein paar Luxusschlitten in Gran Turismo 7.

Der Gedanke dahinter: Im Falle einer Preiserhöhung könnte Sony ihm oder ihr nicht mehr die gestiegenen Abo-Kosten aufs Auge drücken. Ein weiterer Grund dafür könnte aber auch sein, dass der User einfach von dem aktuellen Währungskurs profitieren möchte. So ein schlauer Fuchs aber auch!

Oder doch nicht? Wie schon bei Reddit in den Kommentaren angemerkt wird: Es ist ein offenes Geheimnis, dass man eigentlich regelmäßig sehr lukrative PS-Plus-Jahresabos zum geringen Preis abstauben kann, wenn man in diesem neumodischen Internetz sucht.

So reagiert Reddit

In den Kommentaren dauert es auch nicht lange, ehe eine wichtige Frage aufgeworfen wird: Auf die Überlegung Spart man damit wirklich auf lange Sicht Geld? antwortet ein anderer User: Die bessere Frage ist, ob es diesen Dienst in 30 Jahren überhaupt noch geben wird.

Damit wären wir beim Knackpunkt der kuriosen Geschichte: Sollte Sony im Jahr 2035 auf die vielen Fluffys verzichten und den Service ganz dichtmachen, würde der Schuss des Users nach hinten losgehen. Eine Rückerstattung sieht der PlayStation-Konzern für diesen Fall nämlich nicht vor.

Wie lange läuft euer PS-Plus-Abonnement denn noch? Oder von uns aus auch euer Game-Pass-Abo? Bezahlt ihr monatlich, halbjährlich oder jährlich? Seid ihr gerade gar dabei, es dem türkischen User nachzumachen und bis 2050 zu verlängern? Wir sind gespannt, wie eure Strategie für die Zukunft aussieht, also schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!