Helldivers 2 von Publisher Sony auf der Xbox Series X/S? Wenn es nach den Fans geht, wäre dieses Szenario bereits Realität.

In Helldivers 2 findet aktuell ein erbittertes Tauziehen um die Kontrolle über zwei wichtige Sektoren statt – und es sieht nicht gut aus: Die Terminator-artigen Automatons rücken unbarmherzig Planet für Planet vor und drängen die vereinte Front aus PS5- und PC-Spielern immer weiter zurück.

Jetzt werden plattformübergreifende Hilferufe laut: Zahlreiche PS5-Nutzer rufen in den sozialen Netzwerken zu einer Mobilisierung auf Xbox-Konsolen auf: Ein Release auf der Konkurrenz-Konsole müsse her.

Die Idee ist einfach: Da Crossplay ohnehin schon implementiert ist, warum sollten dann nicht auch Spieler auf Xbox Series X und S dem Kampf gegen die Automatons beitreten und die Planeten der Menschen verteidigen?

Auf Twitter, Reddit und anderen Plattformen strecken PlayStation-User die Hände nach ihren Xbox-Kollegen aus und so manche Website titelt bereits »Helldivers 2 könnte den Konsolenkrieg zwischen Xbox und PlayStation beilegen«. Es eint eben nichts so sehr wie ein gemeinsamer Feind! Hier ein paar Beispiele:

Kevan schreibt: »Wie ich sehe, betteln PlayStation-Spieler darum, dass Xbox-Spieler Helldivers 2 spielen dürfen, weil sie Verstärkung gegen die Roboter brauchen.«

Jack schreibt: »Ich sehe ständig Videos von Xbox- und PlayStation-Nutzern, die den Release von Helldivers 2 auf Xbox fordern. Aber das hier ist das beste bisher.«

Mischief schreibt: »Zum ersten Mal fordern PlayStation- und Xbox-Spieler unisono den Release eines Exklusivspiels auf der konkurrierenden Plattform. Helldivers 2 hat den Konsolenkrieg vorläufig beendet, Demokratie ist wundervoll.«

Wenig überraschend (und wohl auch nicht ganz uneigennützig) stimmt auch Xbox-Chef Phil Spencer in den Tenor mit ein und fragt etwas provokant, »wem es genau hilft«, wenn Helldivers 2 exklusiv auf PlayStation bleibt.

Would you like to know more?