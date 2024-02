Erstes Event in Helldivers 2 gestartet: Feindliche Fraktion startet Großangriff, ihr müsst verteidigen

Unsere Galaxie wurde von Robotern angegriffen! Naja, zumindest bei dem Shooter-Hit Helldivers 2.

Kaum wurde der Online-Koop-Shooter Helldivers 2 veröffentlicht, startet auch schon das erste Event. Dort bekommt ihr es mit dem Angriff einer feindlichen Fraktion von Robotern zu tun. Alle wichtigen Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

Die Geschichte setzt sich fort

Via X (ehemals Twitter) haben die Entwickler über den offiziellen Account von Helldivers 2 eine fiktive Nachrichtensendung veröffentlicht, die das neue Event ankündigt. Roboter greifen den Xzar-Sektor unsere Galaxie an. Aber schaut euch das kurze Video am besten selbst an:

Der neue Auftrag lautet, mindestens acht Verteidigungsmissionen gegen die feindliche Fraktion erfolgreich abzuschließen. Dafür erhalten Spieler Zugriff auf zwei neue Planeten. Informationen zu speziellen Belohnungen liefert das Video nicht. Bereits vor Release kündigten die Entwickler an, dass die gesamte Community Teil einer galaktischen Kampagne sei, die sich mit der Zeit entwickelt.

Ein fulminanter Start

Zu erfolgreich für die Server: Die Server von Helldivers 2 hatten zu Beginn plattformübergreifend eine Kapazität von 250.000 Nutzern. Diese war jedoch schnell ausgereizt, sodass sie auf 360.000 erhöht wurde. Aber selbst das war nicht genug und nach gerade mal fünf Minuten waren die Server erneut ausgelastet. Und selbst eine Woche nach Release steigen die Spielerzahlen weiterhin.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Auch bei uns hat der Playstation- und PC-exklusive Shooter einen guten Eindruck hinterlassen. Die Entwickler haben sogar angekündigt, das Entwicklerteam zu vergrößern, um verstärkt an zukünftigen Inhalten zu arbeiten. Weitere interessante Beiträge zum Steam-Hit findet ihr hier:

Was haltet ihr von dem neuen Event in Helldivers 2? Habt ihr das Spiel bereits ausprobiert und falls ja, hat euch der Koop-Shooter gefallen? Oder habt ihr vielleicht noch vor, Teil des galaktischen Abenteuers zu werden? Welche Art von Event wünscht ihr euch für die Zukunft des Spiels? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also scheibt sie gerne in die Kommentare!