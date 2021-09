»Irgendwann ist auch ein Traum zu lange her«, singt die Band Wolfsheim in ihrem Lied »Kein Zurück«. Das kann uns auch bei Spielen passieren: Wenn wir zu lange warten müssen - etwa auf Crowdfunding-Projekte wie Camelot Unchained oder Star Citizen -, kann die Vorfreude in Ungeduld umschlagen. Und die wird letztlich gar zur Enttäuschung, wenn das Ergebnis nicht unseren Erwartungen entspricht.

Und das muss gar nicht an der eigentlichen Leistung der Entwicklerteams liegen! Stattdessen dreht sich während der Wartezeit die Welt weiter - einerseits können sich Spieleplattformen und -genres drastisch verändern (Fragt mal vor zehn Jahren jemanden nach Battle Royale...), andererseits unsere eigenen Lebensumstände durch Ausbildung, Job, Familie & Co.

Im Podcast spricht Michael Graf mit Dimi Halley und unserem freien Autor André Baumgartner darüber, wie wir ganz persönlich mit langen Wartezeiten umgehen und welche langersehnten Spiele uns schon enttäuscht haben.

Gleichzeitig tauchen wir in die Welt der Spiele-Entwicklung ein, in der Verzögerungen an sich nicht ungewöhnlich sind. Einerseits, weil - wie bei Star Citizen und Camelot Unchained - enorme technische Hürden überwunden werden wollen, andererweits weil manche Studios eine entscheidende Phase zum Projektbeginn vernachlässigen.

So kann es vorkommen, dass die Entwicklung eines Spiels direkt auf dem falschen Fuß beginnt, die Folge davon sind Verschiebungen. Da stellt sich die Gretchenfrage: Wäre es dann nicht besser gewesen, Spiele erst später anzukündigen? Oder gibt es manchmal sogar zu späte Ankündigungen, weil einfach niemand mehr auf diese Art Spiel wartet?

