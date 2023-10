1:00:48 Oha, Frostpunk 2 hat uns umgehauen - mit Maurice und Steinwallen

Wir müssen gestehen: Frostpunk 2 stand bisher nicht an der Spitze unserer meistersehnten Fortsetzungen fürs kommende Jahr. Freilich, das erste Frostpunk war ein Ausnahmetitel, den wir sogar zum siebtbesten Strategiespiel aller Zeiten gewählt haben. Aber was sollte man bei einer Fortsetzung schon groß anders machen? Ein weiterer Überlebenskampf im Ewigen Eis? Pah, den hatten wir doch schon im ersten Teil.

Nachdem uns die 11 Bit Studios Frostpunk 2 rund 50 Minuten lang vorgeführt haben, sind wir nun allerdings angetaner, als wir ursprünglich gedacht hatten. Gesehen haben wir Frostpunk 2 übrigens schon vor sechs Wochen auf der gamescom, aber erst jetzt dürfen wir darüber sprechen.

Und »Wir« stimmt auch nicht ganz. Denn Micha, der diesen Talk moderiert, konnte sich Frostpunk 2 nicht anschauen. Seine beiden Gäste saßen dafür sogar nebeneinander in derselben Präsentation:

Seine Kaiserlichkeit Maurice Weber kennt ihr natürlich als DEN aufstrebenden Nekromanten von Twitch und YouTube. Und weil er als Totenbeschwörer große Schwierigkeiten damit hat, wenn Dinge sterben und nicht wiederkommen, möchte er sich auch nicht von verblichenen Aufbauserien trennen: Wenn es schon kein Siedler mehr gibt, dann wenigstens Pioneers of Pagonia, das neue Spiel des Siedler-Erfinders Volker Wertich.

kennt ihr natürlich als DEN aufstrebenden Nekromanten von Twitch und YouTube. Und weil er als Totenbeschwörer große Schwierigkeiten damit hat, wenn Dinge sterben und nicht wiederkommen, möchte er sich auch nicht von verblichenen Aufbauserien trennen: Wenn es schon kein Siedler mehr gibt, dann wenigstens Pioneers of Pagonia, das neue Spiel des Siedler-Erfinders Volker Wertich. Steinwallen wühlt sich auf Twitch und YouTube am liebsten durch Spiele mit historischem Hintergrund. Besonders ans Herz legen möchten wir euch sein inzwischen fast 200teiliges Let's Play über das Ostblock-Aufbauspiel Workers & Resources, auf dem Micha auch die schillernde Stadt Protzdam im Einstieg entlehnt hat. Über Frostpunk 2 sagt er: Das Spiel ist riskant, hat ihn aber auf der gamescom umgehauen.

Was uns bei Frostpunk 2 am besten gefällt: Der Kampf gegen die Kälte spielt zwar weiterhin eine wichtige Rolle, noch wichtiger wird aber der Kampf gegen die menschliche Natur: Die Überlebenden zersplittern in unterschiedliche Fraktionen, die jeweils andere Vorstellungen davon haben, wie es zu überleben gilt.

Wer neue Gesetze erlassen will, muss sich also der Politik widmen und im Rat darüber abstimmen lassen.

Gleichzeitig verändert Frostpunk 2 gewissermaßen die Zoomstufe: Statt kleinteiligem Gebäudebau ziehen wir ganze Stadtviertel hoch, statt einzelner Einwohner regieren wir Tausende. Es ist ein Risiko. Aber eines, das sich auszahlen kann.

