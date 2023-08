56:08 Warum will man nach 12 Jahren noch YouTuber sein? - mit Pietsmiet

Wir wollten Pietsmiet nicht. Peter Smits, der von 2009 bis 2012 als Praktikant und freier Autor für GameStar geschrieben hat, hat uns auch angeboten, Videos zu machen. GameStar lehnte ab, der Rest ist Geschichte.

Mit der gesamten Pietsmiet-Crew gehört Peter zu den YouTube-Pionieren Deutschlands, heute hat ihr Kanal fast 2,5 Millionen Abos. Dazu kommen über 780.000 Twitch-Follower und bereits 2013 ein eigener Burger bei einer Fastfood-Kette. Alles erreicht, könnte man sagen.

Wie ist der Kanal so groß geworden - und was motiviert Peter nach all den Jahren überhaupt noch? Welche Ziele setzt er sich, warum steht er morgens auf, und was hält ihn davon ab, in die Politik zu gehen? Darüber spricht er im gamescom-Talk mit Micha.

Denn der macht bald seine 20 GameStar-Redaktionsjahre voll und wäre wohl längst nicht mehr da, wenn sich sein Job nicht alle paar Jahre verändert hätte. Geht es Peter genauso? Die Pietsmiets machen inzwischen ja auch keine klassischen Let's Plays mehr, dafür aber (Live-)Events wie Kartrennen und »Back to School«.

Braucht es diese Abwechlung, um nicht die Lust zu verlieren?

Link zum Podcast-Inhalt

Mehr Talks & Podcasts

Noch mehr Video-Talks findet ihr bei GameStar Talk hier auf GameStar.de und auf unserem YouTube-Kanal, den ihr natürlich auch abonnieren könnt.

Für Podcast-Freunde sei unser RSS-Feed für Plus-User empfohlen, mit dem ihr alle Folgen auf euer Smartphone laden könnt - darunter auch die Bonusfolgen, die regelmäßig für GameStar Plus erscheinen.

Außerdem gibt es den GameStar-Podcast auf:

Schreibt gerne in die Kommentare, welche Talk-Themen ihr euch als nächstes wünscht! Und hört auch mal bei unserem Zweit-Format »Was spielst du so?« vorbei, in dem Redaktionsmitglieder und auch mal Gäste kurz und knapp ihre aktuellen Lieblingsspiele vorstellen. Na ja, oder auch mal wenn sich Micha gegen Géraldines infame Vampirvorwürfe wehren muss.