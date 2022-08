»Master of Magic ist das beste Globalstrategiespiel, das je entwickelt wurde«

Michael Graf hat keine Angst davor, in Superlativen zu sprechen. Deswegen hat er auch kein Problem damit, auf den Tisch zu hauen und Master of Magic das beste Globalstrategiespiel aller Zeiten zu nennen. Aber woran liegt das?

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Seit Master of Magic konnte kein anderes Globalstrategiespiel die hinterlassene Lücke für Micha füllen. Deswegen spielt er es einfach 2022 immer noch: in der Form von seinem Fan-Remaster Caster of Magic. Warum das sogar noch viel besser ist als die Vorlage, warum Micha keinen Bock auf das offizielle Remake hat und ob wir unsere Podcasts tatsächlich jedes Mal live für euch sprechen - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Link zum Podcast-Inhalt

Wir haben das kommende Remake bereits genauer unter die Lupe genommen und verraten euch, was genau dahinter steckt:

27 18 Mehr zum Thema Master of Magic: Das beste Civilization aller Zeiten kommt zurück

Mehr »Was spielst du so?«

Ihr wollt mehr von »Was spielst du so?« und unseren aktuellen Lieblingsspielen hören? Dann abonniert den RSS-Feed oder schaut auf folgenden Plattformen vorbei: