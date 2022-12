Neu bei Steam: 3 starke Geheimtipps erwarten euch diese Woche

Auf den Game Awards 2022 wurde ein wahres Feuerwerk mit starken neuen Spielen abgefeuert, auf die ihr euch 2023 freuen könnt:

Doch auf spannende Releases müsst ihr gar nicht bis nächstes Jahr warten, denn diese Woche gibt es noch einmal einige Geheimtipps auf Steam.

Die drei Highlights der Woche

Master of Magic

28:25 Master of Magic: Gameplay aus der Neuauflage des legendären 4X-Strategiespiels

Genre: Strategie | Entwickler: MuHa Games, Eerie Forest Studios | Veröffentlichung: 13. Dezember 2022 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Master of Magic ist das Remake des beliebten 4X-Strategiespiels aus den 90er-Jahren. Ihr übernehmt hier die Rolle eines mächtigen Magiers - etwa Merlin oder die hinduistische Göttin Kali - und müsst in bester Civilization-Manier die Spielwelt mit Truppen aus Elven, Zwergen, Orks, Drachen und anderen Fantasy-Einheiten erobern.

High on Life

3:00 Dieser Bosskampf aus High on Life muss zensiert werden, weil eure Waffe so viel schimpft

Genre: Shooter | Entwickler: Squanch Games | Veröffentlichung: 13. Dezember 2022 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

High on Life verspricht, einen wirklich frischen Wind ins Shooter-Genre zu bringen: Als nichtsnutziger Teenager werdet ihr mitten in eine Alien-Invasion geworfen, die ihr im Alleingang verhindern müsst.

Eure einzigen Verbündeten sind dabei eure insektenartigen Waffen, die nicht nur verschiedene Fähigkeiten besitzen, sondern auch mit euch sprechen. Weil Justin Roiland (der Schöpfer von Rick & Morty und Solar Opposites) für die Story verantwortlich ist, könnt ihr euch schon mal auf reichlich kruden Humor einstellen.

High on Life erscheint zum Release übrigens auch direkt im Game Pass.

Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion

10:54 Crisis Core: Final Fantasy 7 - Reunion - Test-Video zur actionreichen Neuauflage

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Square Enix | Veröffentlichung: 13. Dezember 2022 (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Die durchaus legendäre Geschichte von Final Fantasy 7 rund um die Charaktere Cloud, Sephiroth und Co. dürften die meisten von euch kennen. Was davor geschah, könnt ihr im Prequel Crisis Core erfahren, in dem ihr auf viele alte Bekannte trefft und erneut eine emotional mitreißende Geschichte erlebt.

Das ursprünglich für die Handheld-Konsole PSP entwickelte Action-Rollenspiel schafft es nach 14 Jahren nun als opulentes Remaster auch endlich auf den PC. Neben zeitgemäßer Grafik erwarteten euch unter anderem auch ein verbessertes Kampfsystem, vollständig (auf Japanisch und Englisch) synchronisierte Dialoge und neue Musikstücke.

In unserem Test lest ihr, warum ihr das Spiel unbedingt auf dem Radar haben solltet:

Weitere Releases der Woche

Montag, 12. Dezember 2022

Wave Tale: Ein Action-Adventure mit ziemlich cooler Surf-Mechanik, in dem ihr es mit riesigen Seeungeheuern aufnehmt.

Dienstag, 13. Dezember 2022

Roller Champions: Das kostenlose Team-Sportspiel von Ubisoft, das an Basketball auf Inline Skates erinnert, erscheint jetzt auch auf Steam.

1:09 Roller Champions - Sport im Stil von Rocket League im E3-Trailer

Mittwoch, 14. Dezember. 2022

Aka: Eine übertrieben süße Open-World-Lifesim, in der ihr einen roten Pandabären spielt, der sich seine Zeit mit Gärtnern und Basisbau vertreibt.

Lil Gator Game: In diesem ebenfalls sehr süßem Adventure spielt ihr einen kleinen Alligator, der eine Insel erkundet.

Starcom: Unknown Space: Dieses Singleplayer-Weltraumspiel sollte GameStar-Leser aufhorchen lassen. Ihr baut ein eigenes Raumschiff, erkundet das Open-World-Weltall, sammelt wertvolle Ressourcen und erlebt eine (hoffentlich) spannende Story. Der Vorgänger Starcom: Nexus kommt auf 91 Prozent positive Nutzerbewertungen auf Steam.

Donnerstag, 15. Dezember 2022

Blacktail: In Blacktail werdet ihr zu Baba Yaga, einer der bekanntesten Figuren der slawischen Mythologie. Mit Pfeil und Bogen jagt ihr im Action-Adventure Geister und erlebt eine düstere Story.

3:15 Mit Pfeil und Bogen auf Geisterjagd: Blacktail präsentiert im neuen Trailer Story und Game

Frontier Hunter: Erza's Wheel of Fortune: Ein hübscher 2,5D-Plattformer im Metroidvania-Stil, das auf eine neuartige Cartoon-Rendering-Technologie setzt.

Melatonin: Das entspannte Rhythmusspiel setzt auf handgemalte Grafik und kommt komplett ohne Nutzer-Interface aus.

Immortals Fenyx Rising: Auch das Open-World-Rollenspiel von Ubisoft, das an Zelda: Breath of the Wild erinnert, schafft nun den Sprung zu Steam. Ob sich ein Kauf lohnt, erfahrt ihr in unserem Test:

Freitag, 16. Dezember 2022

SCP: Keter: Ein 3v1-Spiel à la Dead by Daylight im Universum der extrem beliebten Creepypasta SCP.

Duelyst 2: Nachfolger des Strategie-Deckbuilders Duelyst. Ihr baut ein Deck aus Karten, mit denen ihr Eins-gegen-Eins-Taktikkämpfe im Stil von Heroes of Might & Magic gegen andere Spieler schlagt.

Auf welches Spiel freut ihr euch besonders diese Woche? Schreibt es uns in die Kommentare!