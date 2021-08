Folge 117: Beta-Fazit zu New World - Zum Dauerbrenner reicht's noch nicht

Was wird denn nun aus New World? Nach zwei Wochen geschlossenem Betatest ziehen wir ein Podcast-Fazit, was uns an Amazons Online-Rollenspiel gefällt, und warum wir es manchmal gerne mit einer Jeff-Bezos-Rakete auf den Mond schießen würden.

Michael Graf und Petra Schmitz, die beide New World gespielt haben, diskutieren mit unserem Gast Max, besser bekannt als Twitch-Streamer RoyalPhunk! Max hat New World im Rahmen eines Sponsorings mit insgesamt 12 deutschen Streamern gespielt und dabei seine ursprüngliche Abneigung gegenüber dem MMO überwunden - obwohl auch ihm nicht alles daran gefällt.

Denn es hat gute Gründe, dass Amazon New World inzwischen zum vierten Mal verschoben hat.

Unter anderem sprechen wir über das Welt- und Questdesign, das aktive Kampfsystem (gut) mit seiner geringen Anzahl aktiver Fähigkeiten (schwierig) sowie den wichtigen Unterschied zwischen Atmosphäre und Story.

Und da gehen die Meinungen teilweise ganz schön auseinander!

In einem wären wir uns sicherlich einig: Die erneute Verschiebung dürfte New World guttun, aber nicht all seine Probleme lösen. Wobei wir darüber leider nicht diskutieren konnten, weil Amazon New World während unserer Podcast-Aufnahme verschoben hat...

